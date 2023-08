CS:GO: skin popular de R$ 60 valoriza e é vendida por R$ 447 mil; entenda

Uma skin bastante popular no Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) foi vendida por cerca de US$ 92 mil (quase R$ 448 mil, em conversão direta) e balançou o mercado de skins do jogo no final de junho. O item, uma skin da arma AK-47 Aquamarine Revenge, que é avaliada em pouco menos de US$ 300 (cerca de R$ 1,4 mil) teve uma valorização de mais de 30.000% por que trazia quatro stickers Reason Gaming Holo Katowice 2014 colados - segundo informações do mercado da Steam, cada um deles pode custar até US$ 40 mil (pouco menos de R$ 195 mil). As informações foram divulgadas pelo portal especializado Sportskeeda e, a seguir, você pode conferir os detalhes da transação.