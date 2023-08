Curseforge: tudo sobre site com mods para Minecraft, The Sims e mais jogos

Normalmente, os mods são criações que interferem ou não a jogabilidade de cada título, oferecendo novas experiências de graça. O Curseforge conta ainda com aplicativos oficiais para Android , iPhone ( iOS ) e PCs com Windows . Saiba mais sobre o site, sua segurança e como utilizá-lo corretamente.

Curseforge tem seus primeiros registros datados de 2007. Na época, o site era muito famoso por oferecer modificações de World of Warcraft , RPG da Blizzard . Depois, mais jogos populares surgiram por lá, como Age of Conan, Warhammer Online e, claro, Minecraft. Vale mencionar que o Curseforge não fornece o download dos jogos em si, sejam eles gratuitos ou pagos, apenas dos Mods.

As modificações são criações feitas por fãs que não são necessariamente autorizados pelas empresas. Porém, em alguns casos, elas são encorajadas, já que existem games que contam com ferramentas oficiais para mods e outros amigáveis com as alterações feitas externamente. É raro o caso de uma produtora que proíba estes conteúdos em seus títulos, mas é bom ressaltar que o Curseforge não tem afiliação com nenhuma delas.