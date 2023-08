Depois da Netflix, Disney+ planeja acabar com compartilhamento de senhas

O Disney+ também vai subir o valor da assinatura ainda este ano, a partir de 12 de outubro. O preço mensal vai subir de US$ 11 para US$ 14. Já o Hulu vai aumentar de US$ 15 para US$ 17, em seu plano básico sem anúncios. No Brasil, o preço do Disney+ subiu em abril deste ano: de R$ 27,90 para R$ 33,90 no caso do Disney+. Tudo indica que um novo aumento não deve ocorrer por aqui neste período.

Vale lembrar que, apesar da plataforma do Hulu não estar disponível no Brasil, há um equivalente. O Star+, que exibe conteúdo mais adulto, além da programação esportiva da ESPN e as produções originais do streaming norte-americano, como a série Only Murders in the Building. Atualmente, a assinatura está no valor de R$ 40,90 ao mês. Atualmente, usuários do Mercado Livre Nível 6 tem direito aos dois streamings com 100% de desconto.