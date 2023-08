Dia dos Solteiros: data dos solitários rende memes na web; confira

O Dia dos Solteiros é celebrado nesta terça-feira (15), e os solitários da Internet já estão fazendo memes sobre a data. A origem da comemoração é incerta, mas é provável que se trate apenas de um contraponto ao Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho no Brasil. No Twitter, já é possível encontrar frases e piadas publicadas por usuários desprovidos de amor, que lamentam a solteirice e até a relacionam com o apagão que ocorreu nesta manhã. No Google Trends, a plataforma de monitoramento de pesquisas do Google, buscas por "Dia dos Solteiros" tiveram aumento repentino nas últimas horas. A seguir, confira os melhores memes sobre a data dos "iludidos".