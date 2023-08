Dolby Atmos lança nova tecnologia para um som de cinema em casa; veja

Um novo recurso da tecnologia Dolby Atmos promete aprimorar a experiência sonora de cinema em casa . O recurso FlexConnect é útil para quem tem um sistema de som sem fios em seu home theater e deve chegar inicialmente a televisores da TCL da linha 2024. Ele é capaz de otimizar a qualidade de som de maneira inteligente, gerando um sistema que integra o home theater com o sistema de som do televisor. Isto será possível com a realização de ajuste, calibração e configuração de dispositivos de áudio sem fio conectados ao televisor de forma automática.

Segundo a empresa americana, o layout da sala e a distância dos aparelhos não serão empecilhos para o novo recurso. Por meio de um microfone integrado ao televisor, a tecnologia pode realizar a configuração das caixas sem fio criando assim um palco sonoro de acordo com a configuração do setup do usuário. A promessa é de que o recurso será capaz de identificar a posição de cada alto-falante.

Novo recurso da Dolby promete deixar configuração do sistema de som sem fios mais simples — Foto: Divulgação/Dolby

Segundo a Dolby, o FlexConnect é capaz de otimizar o som de forma inteligente. O recurso utiliza uma configuração específica de acordo com o layout da sala do usuário e considera ainda a posição de cada alto-falante. A empresa afirma ainda que a tecnologia deve aprimorar a experiência dos consumidores independentemente do tipo de ambiente no qual o sistema de som está instalado.

Outro diferencial do Dolby Atmos FlexConnect é a capacidade de operar com equipamentos de marcas distintas. Isso vai dar ao usuário mais flexibilidade para escolher o sistema de som ideal e que vai de encontro com as suas preferências.

Os primeiros televisores compatíveis com o Dolby Atmos FlexConnect devem chegar inicialmente na nova linha de equipamentos da chinesa TCL.

Com informações de TechRadar, Engadget e Ars Technica

