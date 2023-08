DOOM, Monster Hunter e mais jogos ficam até 70% mais baratos nesta semana

The King of Fighters XV está com grande desconto nas lojas digitais — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

PlayStation

Uma das novas IPs da Sony, Ghost of Tsushima está por menos da metade do preço nesta semana. Os usuários também podem poupar em alguns lançamentos recentes da plataforma, com destaque para God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 e Dying Light 2: Stay Human. Veja os jogos em oferta nos consoles PlayStation:

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ganha versão com melhorias para PS5 e conteúdo extra com a ninja Yuffie — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

FIFA 23 - R$ 74,72;

Resident Evil Village - R$ 92,25;

Monster Hunter Rise Sunbreak - R$ 145,12;

Mortal Kombat 11 Ultimate - R$ 41,99;

Ghost of Tsushima: Versão do Diretor - R$ 146,95;

God of War: Ragnarok - R$ 197,93;

Gran Turismo 7 - R$ 197,93;

Dying Light 2: Stay Human - R$ 132,45;

One Piece Odyssey - R$ 179,94;

Final Fantasy 7 Remake Integrade - R$ 199,44.

Xbox

Os consoles Xbox têm jogos variados em oferta nesta semana. Um dos mais chamativos é Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, que remasteriza o clássico do PSP que se passa antes dos eventos do Final Fantasy 7 original. Também é possível economizar em Control, GhostRunner e Need for Speed: Heat por tempo limitado. Confira outras recomendações de jogos em oferta:

Hi-Fi Rush é um hack 'n' slash com belos visuais cartunizados e com sistemas focados no ritmo musical — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

DOOM Eternal - R$ 87,48;

Need for Speed Unbound - R$ 101,70;

Hi-Fi Rush - R$ 112,46;

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - R$ 174,65;

GhostRunner - R$ 39,60;

Control - R$ 38,70;

Need for Speed Heat - R$ 71,70;

Deathloop Deluxe Edition - R$ 99,36;

The Evil Within Bundle - R$ 37,48

Cuphead: The Delicious Last Course - R$ 16,95.

Steam

Max Payne 3 comemora os 22 anos da franquia com 70% de desconto na plataforma da Valve, especializada em jogos de PC. Outros jogos divertidos também estão em oferta nesta semana, com destaque para Phasmophobia, Hunt Showdown e Dead Space (Remake). O serviço também traz uma promoção temática de jogos visual novem, incluindo Phoenix Wright, Danganronpa e Paranormasight. Veja as melhores ofertas em jogos de PC:

A franquia Max Payne já celebra 22 anos desde o seu lançamento original — Foto: Divulgação/Rockstar Games

The King of Fighters XV - R$ 39,49;

Samurai Shodown - R$ 24,02;

Garou: Mark of the Wolves - R$ 9,99;

Max Payne 3 - R$ 29,85;

Phasmophobia - R$ 23,70;

Hunt Showdown - R$ 35,60;

Dead Space (Remake) - R$ 174,30;

Ace Attorney Trilogy - R$ 23,09;

Danganronpa V3: Killing Harmony - R$ 26,42;

Paranormasight - R$ 72,00.