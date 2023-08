Drex: Banco Central divulga nome de moeda digital brasileira

📝 Como funciona o pagamento por cartão de crédito? Saiba mais no Fórum do TechTudo

O Drex fará uso de uma tecnologia de registro distribuído (Distributed Ledger Tecnology – DLT), e é visto como uma continuidade à família de soluções do BC iniciada com o Pix. A ferramenta também deve permitir a transferência de ativos com rapidez.

De forma geral, o Drex segue as mesmas diretrizes de cotação e distribuição do dinheiro físico. A moeda também é emitida pelo Banco Central e até poderá ser trocada por notas de papel. O foco, porém, é o uso no digital para baratear o custo e facilitar transações financeiras como investimentos e empréstimos, por exemplo. O BC prevê que até o pagamento de contas, aluguel e salários seja feito com a moeda digital.