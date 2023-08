Drex: nova moeda digital gera memes nas redes sociais; veja os melhores

Drex é o nome da moeda digital brasileira, segundo o Banco Central do Brasil (BC). O anúncio foi feito pela instituição nesta segunda-feira (7) e, em sua nota à imprensa, mencionou que “o Drex está chegando para facilitar a vida dos brasileiros”. Com a divulgação, usuários recorreram ao Twitter para comentar sobre o termo escolhido pelo BC para o novo "Real digital". Alguns internautas brincaram com as pronúncias de "Drex" e "Pix", antecipando como seria "pedir um Pix de Drex". Devido ao "X" no final do nome, outros usuários fizeram ligação entre o BC e Elon Musk, pela sua atitude recente de trocar a logo do Twitter para "X".