EA Sports FC 24: veja data de lançamento, gameplay, preço e novidades

EA Sports FC 24: 10 novidades do novo FIFA que você precisa conhecer

Gameplay de EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 tem uma jogabilidade aprimorada em relação ao FIFA 23. O novo HyperMotion V captura movimentos de atletas nas partidas reais, para reproduzir melhor as jogadas e poder rapidamente adicionar momentos icônicos do mundo do futebol no game.

Além disso, a mecânica de PlayStyles é a grande novidade da vez, a qual garante certas características para os jogadores do game de acordo com seu estilo. De acordo com o PlayStyle, alguns terão maior facilidade para driblar, outros poderão realizar grandes chutes e assim por diante.

Novidades de EA Sports FC 24

O modo carreira também terá várias novidades que aumentam a imersão do jogador. No modo treinador há novos ângulos de câmera, como uma por trás do técnico que permite ver a ação das partidas na beira do gramado. Já para os atletas, os usuários poderão concorrer ao prêmio Bola de Ouro (Ballon D'Or, em francês) no final da temporada, além de personalizar qual será o seu PlayStyle ideal.

2 de 2 EA Sports FC 24 traz captura de movimentos HyperMotion V que permite reproduzir fielmente no game cenas de partidas reais — Foto: Divulgação/EA EA Sports FC 24 traz captura de movimentos HyperMotion V que permite reproduzir fielmente no game cenas de partidas reais — Foto: Divulgação/EA

O modo Ultimate Team recebeu também algumas mudanças, como a possibilidade de evoluir suas cartas por um novo sistema de progressão. Jogadores poderão escolher um atleta específico e traçar um caminho de evolução no qual será preciso realizar certos objetivos durante as partidas. Ao completá-los, o valor de sua carta irá aumentar e ele se tornará uma carta especial. Outra novidade é que o Ultimate Team se tornará misto, com a possibilidade de escalar craques do futebol feminino para seu time.

O game terá mais de 19 mil atletas e 700 times de várias ligas oficiais licenciadas, como UEFA Champions League e Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga e LaLiga. Os times femininos da Bundesliga e LaLiga também chegarão ao jogo junto aos anteriores Barclays Women's Super League, D1 Arkema, National Women's Soccer League e UEFA Women's Champions League.

Requisitos mínimos de EA Sports FC 24

EA Sports FC 24 - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Intel Core i5 6600K 3,5 GHz ou AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz Intel Core i7 6700 3,4 GHz ou AMD Ryzen 7 2700 3,7 GHz Memória RAM: 8 GB 12 GB Placa de vídeo: Geforce GTX 1050 Ti 4GB ou Radeon RX 570 4GB Geforce GTX 1660 ou Radeon RX 5600 XT DirectX: 12 12 Rede: Conexão de internet banda larga Conexão de internet banda larga Armazenamento: 100 GB de espaço disponível 100 GB de espaço disponível

