Emmy 2023 é adiado após greve de roteiristas e atores; veja nova data

A paralisação iniciada pelo sindicato dos roteiristas Writers Guild of America (WGA) começou em maio, enquanto a do grupo de atores e atrizes, que representam o Screen Actors Guild (SAG), iniciou um mês e meio depois, devido à enorme repercussão da reinvindicação. Eles exigem salários mais justos e melhores condições de trabalho, principalmente na área do streaming.

Emmy poderá sofrer boicote se a situação grevista não for resolvida nos próximos meses — Foto: Reprodução/Emmy's Television Academy

Vale lembrar que produções e trabalhos de divulgação de dezenas de séries, filmes e programas de TV foram interrompidas ou alteradas. O movimento grevista ainda está sendo apoiado por inúmeros roteiristas do ramo, como os Duffer Brothers, criadores de Stranger Things, Ashley Lyle (Yellowjackets), Noah Baumbach (Barbie) e muito mais.

Ao que tudo indica, se a situação não for resolvida até a nova data da premiação, boicotes poderão acontecer em relação ao evento. Outro problema que o adiamento poderá causar é a sobreposição dos eventos de inverno. Isso porque outras premiações renomadas, como o Globo de Ouro, o Critics Choice Awards e SAG Awards, acontecem logo no começo do ano também, seguindo um calendário de elegibilidade de produções totalmente diferente do Emmy.

O que se sabe até agora?

Ainda sem muitos detalhes revelados sobre a cerimônia, como o apresentador, por exemplo, a lista de indicados ao prêmio ainda permanece a mesma. O Emmy Awards é conhecido por premiar as melhores produções e séries da televisão e do streaming em diversas categorias.

Dentre os projetos selecionados ao prêmio deste ano, Succession, da HBO, lidera o grupo com 27 indicações no total. Na lista ainda figuram produções como The Last of Us e The White Lotus, com 24 e 23 indicações, respectivamente, e Ted Lasso, da Apple TV+, com 21.