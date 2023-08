Epic Games Store tem Europa Universalis 4 e Orwell grátis nesta semana

👉 Quem é o desenvolvedor do jogo Fortnite? Descubra no Fórum do TechTudo

Europa Universalis 4 é o mais recente game na saga de estratégia e simulação que coloca jogadores no controle de sua própria nação enquanto almejam a dominação mundial. Sua jornada se estende por 4 séculos, desde o Renascimento até a Revolução Industrial, e o jogador precisa tomar suas próprias decisões sobre como sua nação deve crescer e quais ações tomar em relação a guerras, diplomacia e comércio. O game conta ainda com suporte a multiplayer competitivo e cooperativo, no qual até 32 jogadores podem se unir para controlar uma única nação como um grupo.

Já em Orwell: Keeping an Eye on You jogadores cumprem o papel do "Grande Irmão", como o conceito aparece no livro 1984 do autor George Orwell. No game, você investiga a vida de cidadãos comuns por meio de um programa governamental chamado Orwell, monitorando e indicando conteúdos que pareçam suspeitos para identificar o responsável por um atentado terrorista na capital da nação, Bonton.