Este é o SSD mais rápido do mundo; conheça

O SSD mais rápido do mundo é o PS5026-E26 Max14um Gen5 da Phison Electronics. Testes com o componente, realizados durante o evento Flash Memory Summit 2023, registraram exatamente 14.647 MB/s em leitura e 12.741 MB/s em gravação. A fabricante usou sistema de resfriamento e firmware adequados para alcançar estes resultados. A unidade, voltada para o consumidor doméstico, é baseada nos chips de memória Micron B58R 3D TLC NAND e no controlador Phison PC5026-E26. Ela também faz parte do grupo de dispositivos embasados na interface PCIe 5.0 x4.

Apesar de as unidades que utilizam esta interface serem superiores às demais, até agora, elas não tinham demonstrado todo seu potencial pelo fato de não terem sido alimentadas com a memória flash adequada. Foi o caso do SSD Tiger Shark Gen5 de 2 TB da SSTC e do T700 2 TB Gen5 da Crucial, que registraram respectivamente velocidades de 10.000 MB/s e 12.000 MB/s em testes de benchmark realizados pelo site Tweak Town. Ambas as unidades estavam conectadas a um B58R de 1600 MT/s.

SSD PS5026-E26 Max14um Gen5 da Phison Electronics — Foto: Reprodução/Tweak Town

A Phison só conseguiu alcançar uma velocidade de leitura sequencial superior a 14.000 MB/s graças à Micron, que aumentou a produção de seus dispositivos NAND 3D, com interface de 2.400 MT/s. Com isso, o PS5026-E26 Max14um Gen5 mostrou-se ainda um pouco mais rápido que a unidade Sabrent com controlador E26, projetada para o segmento empresarial e apresentada há um mês.

Outro fator que contribuiu significativamente para o PS5026-E26 manter-se estabilizado ao atingir a marca foi o sistema de resfriamento que agora foi integrado à unidade. Fornecido pela Frore Systems, o sistema, batizado de resfriamento de estado sólido AirJet, foi capaz de deixar o componente da Phison dentro de temperaturas confortáveis durante todos os testes. Em baixa velocidade, o componente se manteve a 37º C, enquanto, no máximo, seu desempenho não excedeu 54º C.

Durante os testes na Flash Memory Summit 2023, o dispositivo da Phison foi apoiado por uma placa-mãe Gigabyte X670E AORUS Master e uma CPU AMD Ryzen 9 7950X, juntamente com 32 GB de RAM e uma GPU MSI SUPRIM X RTX 3080 12 GB.

Atualmente, no Brasil, as melhores opções de SSD disponíveis ao consumidor não chegam a ter 50% da velocidade alcançada pelo PS5026-E26 Max14um Gen 5. O Samsung 980 PRO Series, por exemplo, atinge a marca de 7.000 MB/s em velocidade de leitura sequencial, enquanto o SSD WD Black Plus, da Western Digital, possui números ainda menores, atingindo 3.600 MB/s. Apesar de ambos não alcançarem o desempenho obtido pela Phison, eles são considerados dois dos melhores componentes disponíveis no mercado.

