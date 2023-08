Estiloso e pontual: confira modelos de relógios masculinos por até R$ 250

Um relógio é o acessório perfeito para complementar o visual do dia a dia ou de um evento especial, esteja você com um look mais formal ou informal. A Americanas traz algumas dicas de estilos de relógios masculinos e algumas opções de até R$ 250,00 para você começar ou aumentar a sua coleção.

Atualmente, quem gosta de relógios tem mais opções do que nunca para ter uma pequena coleção, com uma grande variedade de modelos, estilos, materiais e faixas de preço.

Existem companhias com dezenas de anos de mercado e que produzem peças com tecnologia e alta durabilidade. Há empresas menores, mais conectadas a tendências ou ao consumo consciente.

Ao mesmo tempo, praticamente todas as marcas de moda possuem lançamentos em acessórios e relógios, seja com modelos tradicionais ou apenas parte de uma coleção. O mesmo vale para as marcas de luxo e suas edições numeradas.

E não pense que o mercado de relógios está em declínio com a popularização dos smartwatches. Eles são produtos diferentes e ambos podem fazer parte da sua coleção.

No dia a dia, é bacana combinar o relógio com as roupas, calçado, óculos, bolsa ou mochila, etc., sem nunca deixar de lado o seu estilo pessoal.

Modelos e estilos de relógios

Os relógios com pulseira de couro tendem a ser mais sofisticados e coordenam bem com looks mais formais e do trabalho.

Relógios prateados ou com pulseira de metal funcionam bem com um visual neutro, casual, para o trabalho e até mesmo para uma noite de festa, assim como relógios pretos e cinzas com pulseiras em couro e metal.

Os dourados costumam chamar mais atenção, então podem ser usados como peça principal do seu visual.

Os relógios com visual retrô e os coloridos são uma opção bacana para o dia a dia e para eventos mais casuais. O mesmo vale para os esportivos, muito comuns com pulseira de borracha.

E se sua escolha para o dia a dia for um smartwatch, vale investir em pulseiras diferentes, em silicone, couro e até metal, para criar diversidade com seu visual no trabalho, na academia e em outros momentos da vida.

Veja algumas sugestões da Americanas a seguir:

Relógio masculino Mondaine dourado 83491GPMVDE1: relógio analógico Mondaine com caixa em metal, pulseira em aço inoxidável, vidro cristal mineral e mecanismo Quartz;

Relógio Casio Iluminator W-217h-9avdf: Casio digital com visual retrô, caixa e pulseira em resina, mecanismo Quartz e fundo iluminado em LED;

Relógio Champion Couro Marrom CN20677X: modelo analógico com caixa em metal com tom dourado, vidro cristal mineral e pulseira em couro marrom;

Relógio Speedo Masculino Esportivo 11021G0EVNP1: relógio esportivo e retrô com visor digital com iluminação. Caixa e pulseira em policarbonato.

Cuidados para manutenção do seu relógio

Como todo equipamento, é ideal fazer a manutenção periódica dos seus relógios, incluindo limpeza das engrenagens e troca da bateria. Evite deixá-los parados e sem uso por muito tempo.

Um relojoeiro do seu bairro pode cuidar bem das peças e até encomendar um vidro ou pulseira especial, no caso de estarem danificados.

Algumas marcas são mais restritas em relação a fornecedores, então, pode ser preciso encontrar uma loja especializada para a manutenção. De toda forma, vale a pena investir: um relógio bom e bem cuidado pode durar por décadas.

E mesmo com relógios à prova d'água, evite tomar banho ou entrar em piscina - a não ser que vá monitorar seu desempenho na natação. Água quente, sabonete e xampu podem oxidar engrenagens e partes internas.