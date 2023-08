Fã cria mapa de Starfield no Unreal Engine 5; confira o vídeo

O vídeo demonstrado pelo YouTuber mostra a recriação de um posto de Starfield com o uso de alguns recursos de terceiros na modelagem 3D, entre eles o pacote de gráficos gratuito chamado "Mission to Minerva". Ainda assim, é impressionante o tamanho e qualidade do projeto por apenas uma pessoa. A área está em um planeta de terreno levemente avermelhado com belas formações rochosas, que parecem usar a tecnologia Nanite da Unreal Engine 5 para criar a impressão de uma geometria infinita. Há também bons efeitos de iluminação e reflexos semelhantes aos de jogos que utilizam o sistema Lumen, além de uma chuva contínua de uma tempestade de raios.