Fã desafia Sony e cria versão grátis de clássico do PlayStation para PC

Wipeout , clássico game de corrida originalmente lançado em 1995 para PlayStation One , está disponível para ser jogado diretamente no navegador em uma versão não-oficial criada por um desenvolvedor chamado Dominic Szablewski. O programador publicou seu projeto na última quinta-feira (10) e desafiou a Sony ao dizer que a empresa deveria deixar o projeto no ar ou então fazer seu próprio remaster do game. Usuários podem jogá-lo através deste link (https://phoboslab.org/wipegame/) em uma versão completa de 144 MB ou uma mínima, sem música e introdução, de 11 MB.

Fã cria versão de Wipeout que pode ser jogada diretamente no navegador e desafia a Sony — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O jogo foi desenvolvido pelo estúdio Psygnosis, do Reino Unido, sendo um dos primeiros a mostrar a potência do PlayStation One com corridas futuristas 3D de alta velocidade. Wipeout chegou a ser relançado na coletânea Wipeout Omega Collection de 2017, junto com Wipeout HD Fury e Wipeout 2048, mas não tem tido novos games nos consoles da Sony. Em 2022, seu código-fonte foi vazado e Szablewski o utilizou como base para criar a versão modificada, trazendo taxa de quadros atualizada, além de sons e gráficos limpos.

Segundo o programador, a qualidade ruim do código dificultou muito o seu trabalho. Ele acredita que a versão que obteve era a Wipeout ATI 3D Rage Edition, uma conversão para Windows que era distribuída na época com placas de vídeo da ATI. Szablewski comentou que cada edição do jogo parece ter sido construída em cima da anterior, da versão europeia para a conversão americana, depois do PC para MS-DOS, outra para Windows 95, e só então a ATI Rage Edition.

Por conta disso, ele afirmou que foi difícil analisar o código e que ainda há bugs para serem consertados. Ele convidou outros desenvolvedores a ajudarem no desenvolvimento e recomendou também outras versões de Wipeout criadas por fãs para PC, como Wipeout Phantom Edition e um projeto sem nome do usuário chamado XProger no Twitter (@XProger_san).

Ele detalhou todo o processo do desenvolvimento do jogo em seu blog, além de deixar um recado para a Sony. Szablewski disse que a empresa deveria deixar a versão online de Wipeout no ar ou fazer um remaster de verdade, no qual ele disse que "adoraria ajudar".

Para controlar o jogo, os usuários podem usar a tecla Enter como Start, mover sua nave com as setas, acelerar com a tecla X e atirar com a tecla Z. Outros comandos envolvem frear para a esquerda com a tecla C e para a direita com a tecla V, além de mudar a câmera com a tecla A.

🎥 Jogos de Playstation 2: os melhores títulos de todos os tempos