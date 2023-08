Fã vende carta para Post Malone por milhões e viraliza ao contar como vai gastar o valor

No início do mês, a história de um fã que encontrou uma carta rara de Magic: The Gathering e vendeu o card para o rapper Post Malone viralizou nas redes, principalmente pelo valor da transação, que ficou em US$ 2 milhões (mais de R$ 9,7 milhões, considerado o câmbio do dia de publicação desta matéria). Brook Trafton, de 37 anos, encontrou o card colecionável em um pack que comprou em uma loja de Toronto, no Canadá. O vídeo em que compartilha o encontro com o artista para a entrega da carta já acumula mais de 7,4 milhões de visualizações no TikTok .

As cartas, inspiradas na sequência de livros de fantasia “O Senhor dos Anéis”, de J.R.R. Tolkien, foram lançadas no final do mês de junho pela companhia Wizards of the Coast. O card encontrado por Brook foi simplesmente o mais raro de toda a coleção: ele achou o “Um Anel” — uma carta impressa uma única vez e inspirada no “anel para todos governar”, de Sauron. Depois de vender o card para Post Malone, Brook também usou o seu perfil no TikTok para contar como pretende gastar o dinheiro. A seguir, entenda como o rapaz conseguiu vender a carta para o rapper e veja como ele espera usar a bolada.

Brook e Post Malone posaram para fotos segurando o card colecionável; o vídeo do encontro já acumula mais de 7,4 milhões de visualizações. — Foto: Reprodução/TikTok/brooktrafton

Depois de encontrar o card raro do jogo que também pode ser jogado online, Brook conversou com um advogado e já tinha claro para si que o rapper Post Malone poderia ser um dos interessados em comprá-la. Fã assumido do cantor, Brooke sabia que Malone era um grande entusiasta de Magic: The Gathering e já havia gastado uma grana com cartas - em outra ocasião, o rapper pagou cerca de US$ 800 mil (pouco menos de R$ 3,9 milhões) no card “Black Lotus”, uma das cartas mais caras e cobiçadas do jogo.

Coincidência ou não, Malone estava em Toronto para um show e aceitou se encontrar com Brook. Os dois conversaram sobre o jogo e sobre o card, até que o rapper decidiu que compraria a carta. A transação atingiu a marca de US$ 2 milhões (quase R$ 9,7 milhões); um valor capaz de mudar a vida de Brook, que até então trabalhava como vendedor em uma loja de varejo.

Depois de receber a bolada, Brook compartilhou um vídeo em sua conta no TikTok para contar como pretende gastar o dinheiro. Até o momento, o clipe acumula mais de 410 mil visualizações e cerca de 18 mil curtidas. Diferente do que muitos possam imaginar, ele não largou o seu emprego como vendedor; ao contrário, ele quer manter o trabalho até completar 55 anos, idade em que pretende se aposentar e viver apenas dos rendimentos que receberá com o dinheiro.

Brook contou em um vídeo publicado no TikTok o que pretende fazer com os R$ 9,7 milhões que lucrou com a venda do card — Foto: Reprodução/The Washigton Post

Brook contou que, antes de tomar a decisão, ele se consultou com um especialista em finanças e investiu a grana em fundos que o permitirão pagar seu aluguel e as contas do mês. No vídeo, ele também revelou que pretende comprar uma casa para seu pai, que vai se aposentar em breve. O rapaz ainda admitiu que não tem vontade de mudar de cidade ou comprar um carro e, por isso, continua usando transporte público. De acordo com ele, essa foi a solução mais “confortável” que ele encontrou e, por isso, pretende seguir esse plano.

