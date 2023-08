Final Fantasy VII Ever Crisis: veja gameplay e lançamento do RPG mobile

A Square Enix confirmou, nesta quinta-feira (10), que Final Fantasy VII Ever Crisis será lançado no dia 7 de setembro. O RPG gratuito já conta com mais de 1 milhão de usuários no pré-registro para aparelhos Android e iPhone ( iOS ), que poderão conferir a história completa do sétimo episódio da franquia. O game será dividido em capítulos que irão cobrir os principais eventos da linha do tempo de Final Fantasy VII, o que inclui até mesmo os acontecimentos do filme Advent Children (2005).

A Square Enix já prometeu algumas recompensas como forma de agradecimento pelo grande número de usuários pré-registrados e avisou que haverá mais itens sendo distribuídos caso o número de aumente até o lançamento oficial do jogo. A seguir, confira mais detalhes sobre Final Fantasy VII Ever Crisis.

Veja mais detalhes sobre Final Fantasy VII: Ever Crisis — Foto: Divulgação/Square Enix

👉 Quais são os melhores jogos Android? Opine no Fórum TechTudo!

História de Final Fantasy VII: Ever Crisis

Final Fantasy VII: Ever Crisis não terá uma história original, já que o game mobile cobrirá em capítulos os eventos chave de todos os títulos com a marca do jogo. Isso inclui também os novos elementos adicionados à história do seu remake de 2020. Confira quais são as versões que serão lembradas em Ever Crisis:

Final Fantasy VII The First Soldier: trata-se de um game lançado em novembro de 2021, mas que foi encerrado em janeiro de 2023. O título era um battle royale que se passava 18 anos antes dos acontecimentos do jogo original. O usuário controlava um Soldier, como é chamada a classe de guerreiros como Cloud Strife, que aparecia como candidato em uma simulação de sobrevivência;

trata-se de um game lançado em novembro de 2021, mas que foi encerrado em janeiro de 2023. O título era um battle royale que se passava 18 anos antes dos acontecimentos do jogo original. O usuário controlava um Soldier, como é chamada a classe de guerreiros como Cloud Strife, que aparecia como candidato em uma simulação de sobrevivência; Crisis Core Final Fantasy VII: o jogo foi um dos mais populares lançamentos do PlayStation Portable (PSP). O enredo acontece sete anos antes dos eventos de Final Fantasy VII e conta a história de Zack Fair, melhor amigo de Cloud Strife. Ele era um Soldier que visava se tornar um grande herói, além de ser o segundo portador da Buster Sword, a espada de Cloud;

o jogo foi um dos mais populares lançamentos do PlayStation Portable (PSP). O enredo acontece sete anos antes dos eventos de Final Fantasy VII e conta a história de Zack Fair, melhor amigo de Cloud Strife. Ele era um Soldier que visava se tornar um grande herói, além de ser o segundo portador da Buster Sword, a espada de Cloud; Before Crisis Final Fantasy VII: o exclusivo do Japão foi lançado para aparelhos mobile em 2004. Sua história se passa seis anos antes dos eventos do jogo original e acompanha os passos do grupo "Turk", que trabalha para a Shinra, a companhia de energia elétrica antagonistas do game;

o exclusivo do Japão foi lançado para aparelhos mobile em 2004. Sua história se passa seis anos antes dos eventos do jogo original e acompanha os passos do grupo "Turk", que trabalha para a Shinra, a companhia de energia elétrica antagonistas do game; Final Fantasy VII: o jogo original de 1997 também ganhará bastante atenção. A história do game gira em torno de Cloud Strife, que se junta a um grupo com o objetivo de derrubar a organização Shinra e salvar o mundo. Vale lembrar que elementos do Remake de 2020 também serão lembrados em Ever Crisis;

o jogo original de 1997 também ganhará bastante atenção. A história do game gira em torno de Cloud Strife, que se junta a um grupo com o objetivo de derrubar a organização Shinra e salvar o mundo. Vale lembrar que elementos do Remake de 2020 também serão lembrados em Ever Crisis; Final Fantasy VII Advent Children: o filme lançado em 2005 conta uma história que ocorre dois anos após o fim de Final Fantasy VII. Em resumo, a trama começa quando um trio sequestra crianças com uma doença desconhecida, e Cloud, que possui a mesma doença, entra em ação para salvá-las;

o filme lançado em 2005 conta uma história que ocorre dois anos após o fim de Final Fantasy VII. Em resumo, a trama começa quando um trio sequestra crianças com uma doença desconhecida, e Cloud, que possui a mesma doença, entra em ação para salvá-las; Dirge of Cerberus Final Fantasy VII: lançado para PlayStation 2 (PS2) em 2006, Dirge of Cerberus foi um game de tiro em terceira pessoa que dividiu as opiniões dos jogadores. O título conta a história de Vincent Valentine, personagem jogável no Final Fantasy VII. A trama se passa três anos após os acontecimentos do game principal.

Final Fantasy VII: Ever Crisis cobrirá os eventos chave dos principais produtos da marca Final Fantasy VII — Foto: Divulgação/Square Enix

Gameplay de Final Fantasy VII: Ever Crisis

Final Fantasy VII: Ever Crisis será um RPG de turnos, semelhante ao original, mas com um estilo muito mais dinâmico e rápido, com a aparição do Active Time Battle (ATB) para o uso de ataques especiais e magias. Enquanto você faz sua exploração, os personagens ficam com aquela pequena aparência "chibi", semelhante ao que vemos no Final Fantasy VII de 1997. Entretanto, ao iniciar o combate, os personagens ganham modelos maiores, com gráficos que lembram até mesmo o Final Fantasy VII Remake.

O jogo contará com mecânicas gacha, nas quais os jogadores poderão pagar para receber itens aleatórios e melhorar seus personagens. Essa monetização focará bastante no desbloqueio de armas, mas haverá diversos outros conteúdos disponíveis. Ever Crisis também contará com exploração de dungeons e batalhas próprias que não foram vistas em outros títulos da franquia.

Final Fantasy VII: Ever Crisis apresenta um ótimo visual, lembrando até mesmo o Remake durante as batalhas — Foto: Divulgação/Square Enix

Requisitos mínimos de Final Fantasy VII: Ever Crisis

Requisitos mínimos Android iOS 4 GB de Memória RAM iPhone – iOS 13.0 ou superior Android 8 ou superior iPad – iPadOS 13.0 ou superior Snapdragon 845 ou superior iPod touch – iOS 13.0 ou superior 8 GB de armazenamento -

🎥 5 jogos casuais que você precisa conhecer para curtir no dia a dia