Final Fantasy XVI, Sea of Stars e mais jogos estão até 75% mais baratos

Sea of Stars é novo RPG da Sabotage Studio, de The Messenger, que chama atenção com belos gráficos em pixel art — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

A Sony está com vários jogos do seu catálogo em oferta para assinantes até o dia 13 de setembro, logo após a notícia do aumento de preço do plano anual da PS Plus. Entre os destaques estão God of War, Red Dead Redemption 2 e Borderlands 3 mais baratos. Confira os melhores jogos em promoção nos consoles PlayStation:

Final Fantasy XVI é um RPG de ação produzido pelo mesmo time do MMORPG da franquia, Final Fantasy XIV — Foto: Divulgação/Square Enix

Final Fantasy XVI - R$ 279,92;

GTA 5: Edição Premium - R$ 105,52;

Dragon Ball Z: Kakarot - R$ 77,96;

Kena: Bridge of Spirits - R$ 143,98;

God of War: Deluxe Edition - R$ 74,74;

Red Dead Redemption 2 - R$ 79,64;

Borderlands 3 - R$ 41,98;

Persona 5 Royal: Ultimate Edition - R$ 179,94;

Theatrhythm Final Fantasy Bar Line - R$ 164,66;

Far Cry 6: Deluxe Edition - R$ 88,36.

A loja digital dos consoles Xbox chama a atenção com games variados em oferta. Entre eles, vale mencionar Streets of Rage 4, Monster Hunter Rise e Sonic Frontiers, que recebe uma grande atualização de conteúdo no fim de setembro. Veja esses e mais destaques em oferta na loja da Microsoft:

Sonic Frontiers traz vários chefes com mecânicas únicas no seu mundo aberto — Foto: Divulgação/Sega

Além de apresentar a jogabilidade da série, Age of Empires IV quer apresentar história aos seus jogadores — Foto: Divulgação/Microsoft

Sea of Stars - R$ 89,99;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - R$ 60,00

Crash Bandicoot 4: It’s About Time - R$ 89,95;

No Man’s Sky - R$ 81,00;

Age of Empires 4: Anniversary Edition - R$ 49,99;

The Messenger - R$ 14,99;

Saints Row - R$ 41,90;

Katana Zero - R$ 32,89;

Psychonauts 2 - R$ 62,25;

Civilization VI - R$ 12,90.

Com informações de PlayStation, Xbox e Steam

