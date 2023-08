Fiz um Pix errado, e agora?

Fazer Pix errado é algo que acontece com mais frequência do que esperado. O método de pagamento é prático e facilitou o dia a dia dos brasileiros, mas, por ser instantâneo, recuperá-lo em casos de erro é um pouco mais difícil do que em outras vias. No entanto, não é impossível: além do Banco Central do Brasil ter desenvolvido um Mecanismo Especial de Devolução (MED), você pode ainda recorrer à instituição financeira em questão ou entrar em contato com o destinatário do Pix errado. Vale lembrar que não devolver uma transferência feita equivocadamente para você é crime.