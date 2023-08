Fone Bluetooth intra-auricular, over-ear ou headset: qual é melhor?

Os principais tipos de fones de ouvido, hoje em dia, são os auriculares, os intra-auriculares, os supra-auriculares e os circunaurais. Vamos explicar as diferenças básicas a seguir.

- Fones auriculares ou earbuds: fones que se acomodam na parte externa do canal auditivo. Eles podem ter ótima qualidade de som, porém, não conseguem promover um bom isolamento acústico.

- Fones intra-auriculares ou in-ear: fones portáteis que ficam inseridos no canal auditivo, normalmente protegidos por ponteiras de silicone. O design ajuda no isolamento passivo de ruído e o corpo dos aparelhos costuma ter controles de volume, play/pause e outros. A maioria é TWS (True Wireless Stereo, fones sem fio que funcionam juntos ou separadamente). Eles vêm em estojos portáteis, que servem para guardar os fones e recarregar a bateria, garantindo duas, três ou mais cargas.

- Fones on-ear, supra-aurais ou supra-auriculares: headphones com arco e almofadas que ficam em cima das orelhas sem cobrir totalmente. São menores do que os fones over-ear, mas têm drivers dinâmicos que proporcionam melhor qualidade de áudio e bateria mais duradoura, na comparação com os portáteis.

A estrutura permite almofadas fechadas ou abertas. Existem modelos para audiófilos que usam a estrutura aberta para simular uma ambientação de palco sonoro, ou seja, o áudio é equilibrado e projetado ao redor da orelha, e não dentro do canal auditivo.

- Fones over-ear, circunaurais ou circumaurais: fones com arco e almofadas que cobrem totalmente as orelhas. O material e a espuma determinam o conforto e o peso. Costumam ser a opção mais cara e menos portátil, ao mesmo tempo em que entregam melhor conectividade e qualidade de som, melhores tecnologias de cancelamento de ruído ativo e maior duração de bateria.

Como possuem uma construção mais robusta e cobrem os ouvidos, conseguem apresentar um som vibrante e desenvolvido, mesmo em volumes baixos, em razão da presença de drivers maiores e do isolamento acústico.

Como escolher o melhor fone Bluetooth?

Conhecendo os quatro tipos de fone de ouvido com Bluetooth, o ideal é pensar no uso individual antes de fazer sua escolha.

Earbuds e fones intra-auriculares, ou in-ear, são portáteis e ideais para o uso na academia, nos trajetos do dia a dia e na rotina do trabalho, inclusive, para reuniões, aulas e videoconferências, já que praticamente todos contam com microfones embutidos.

Earbuds são a melhor indicação para quem se incomoda com as borrachinhas dos fones intra-auriculares. Há modelos TWS, com alça para prender por trás das orelhas ou com cordão para passar por trás do pescoço, ideais para quem corre na rua, por exemplo.

Na categoria dos intra-auriculares, você encontra mais opções, tanto nos produtos custo-benefício, com menor duração de bateria e qualidade de som variável de marca para marca; quanto nos mais sofisticados, com Bluetooth mais recente, cancelamento de ruído ativo, melhor tecnologia de áudio e novos codecs (software que faz a tradução dos dados em som), para entregar um resultado mais rico e cheio de nuances.

Já nos headphones com arco e almofadas, é questão de experiência escolher entre os supra-auriculares e os over-ear, pois ambos costumam oferecer mais qualidade de som, bateria duradoura e maior isolamento acústico, na comparação com os portáteis. A maioria das marcas permite substituir as almofadas, ampliando sua vida útil.

Nos modelos maiores com Bluetooth, muitos também têm entrada para cabo P2, para conectar o fone diretamente ao computador ou mesa de som. Há os que contam com tecnologias de conversão de áudio mais recentes, para um resultado de altíssima qualidade, áudio 3D e bateria de longa duração.

E você encontra ainda os fones on-ear e over-ear que o mercado chama de headsets: fones com arco, almofadas e um microfone dedicado e direcionável, especialmente útil para gamers, professores, para quem trabalha exclusivamente com videoconferências e atendimento telefônico, por exemplo.

Quem trabalha em ambientes ruidosos, viaja muito de ônibus e avião ou precisa de muito silêncio para se concentrar, tem nos fones over-ear com cancelamento de ruído ativo a melhor escolha.

Além da duração da bateria, não deixe de pesquisar sobre a qualidade de construção, o peso e a versão do Bluetooth do fone escolhido, o que vai determinar a qualidade do som e a estabilidade da conexão. O mais recente é o Bluetooth 5.3.