Galaxy S24 Ultra pode 'copiar' iPhone 15 Pro e ter corpo de titânio

O smartphone Galaxy S24 Ultra da Samsung pode vir com uma estrutura de titânio, de acordo com rumor publicado no Twitter pelo vazador Ice Universe, famoso por seus acertos, no último domingo (30). Se a informação estiver correta, a escolha do material pode coincidir com outra dica veiculada em novembro do ano passado, que sugeria a presença do elemento também no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, celulares da Apple que devem ser anunciados em setembro deste ano. Apesar do rumor, ainda não há qualquer especulação ou vazamento sobre a aparência geral do aparelho.