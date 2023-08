Galaxy S24 Ultra pode vir com câmera de zoom melhor; saiba tudo

O Galaxy S24 Ultra, ao contrário do que os rumores anteriores relataram, não deve ter um sensor de câmera com 5x de zoom, e deve seguir com os habituais 3x do Galaxy S23 Ultra. No entanto, a Samsung deve implementar novas soluções de software para potencializar a resolução da imagem, para que a ampliação da foto possa chegar aos 10x digitais com melhor qualidade. O novo rumor foi publicado pelo Ice Universe, vazador famoso pelos seus acertos, em seu perfil no Twitter, na última quinta-feira (3).