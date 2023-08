Galaxy S24 Ultra tem ficha técnica vazada; veja possíveis especificações

De acordo com Brar, o Galaxy S24 Ultra poderá ter o mesmo sensor ISOCELL HP2 de 200 MP do Galaxy S23 Ultra, além de um sensor ultra-wide de 12 MP, um para telefoto de 50 MP e 3x de zoom óptico. Haveria ainda uma câmera de 10 MP para fazer a função de periscópio, com possíveis 10x de zoom óptico. As informações reforçam rumores recentes sobre os sensores fotográficos do telefone. Se a ficha técnica for confirmada pela Samsung , a grande melhoria do Galaxy S24 Ultra em relação ao S23 Ultra deve ficar por conta do sensor de telefoto, que saltaria de 10 MP para 50 MP. O rumor também aponta para uma câmera frontal de 12 MP.