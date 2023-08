Gamescom 2023: como assistir e o que esperar do evento de jogos

👉 Qual a melhor série: Street Fighter ou Mortal Kombat? Opine no Fórum do TechTudo

A noite de abertura da Gamescom está marcada para o dia 22 de agosto às 15h, e pode ser assistida nos canais oficias da feira na Twitch e YouTube ao vivo em inglês. Antes do grande evento, haverá um pré-show de 30 minutos às 14:30h, que também será transmitido pelo site oficial da Gamescom no mesmo horário. A apresentação promete ter por volta de duas horas de duração, segundo Keighley, com trailers de jogos, conversas com desenvolvedores e um olhar preliminar sobre o que será apresentado durante os dias de feira.

Mortal Kombat 1 estará presente com um trailer "louco", segundo Ed Boon, um dos criadores da série, no qual serão revelados dois novos personagens e duas novas participações especiais "Kameo". Call of Duty: Modern Warfare 3 também está confirmado, supostamente com um vídeo de gameplay da campanha, que poderá mostrar as novas missões Open Combat de mundo aberto. Já Cyberpunk 2077: Phantom Liberty apresentará a nova expansão do jogo que será exclusiva da nova geração.