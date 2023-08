Gerson x Varela: briga entre jogadores do Flamengo gera memes; veja

Uma nova crise no Flamengo foi instaurada nesta terça-feira (15): os jogadores Gerson e Varela brigaram durante o treino de hoje, que acontecia no Ninho do Urubu, na Gávea, Rio de Janeiro. A situação atual do clube carioca, eliminado da Copa Libertadores na semana passada pelo Olimpia, tem deixado flamenguistas insatisfeitos, mas diversos internautas - rubro-negros ou não - aproveitaram o novo entrevero do time para brincar.