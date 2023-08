Gmail e Drive fora do ar hoje: serviços do Google oscilam nesta quinta (17)

Serviços do Google — como o Gmail, Google Drive e até mesmo o buscador da empresa — apresentam instabilidades nesta quinta-feira (17). As ferramentas enfrentam problemas desde o período da manhã, mas, à tarde, as oscilações se intensificaram. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de plataformas online, observou um pico de 415 notificações às 14h29, indicando que há falhas relacionadas ao website do Google, ao login na conta e ao Google Drive. No Google Trends, o serviço de análise de pesquisas da própria empresa, buscas como "Google fora do ar" e "Gmail esta com problemas" aparecem com "aumento repentino" nas últimas horas.