Google testa chatbot de IA que pode dar conselhos de vida para usuários; entenda

De acordo com o New York Times, o projeto surgiu da junção de duas empresas do Google, a DeepMind, um laboratório de pesquisa que foi comprado pela gigante das buscas, e a Brain, uma empresa da companhia que surgiu no Vale do Silício. As entidades foram fundidas em abril deste ano e, nesse mês de agosto, começaram a testar as novas ferramentas de IA. Ao que tudo indica, elas poderiam ajudar usuários dando conselhos para questões de vida mais complicadas e com diferentes variáveis.