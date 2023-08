GTA 5, Blasphemous e mais jogos ficam até 75% mais baratos nesta semana

Já o Steam , plataforma especializada em games de PC, traz sucessos como Vampire Survivors , Dragon Ball FighterZ e Forza Horizon 5 a preços mais convidativos. Também vale mencionar Blasphemous 2, que está com 10% de desconto para celebrar seu lançamento nesta quinta-feira (24). Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

A expansão A Queda da Luz de Destiny 2 , a mais recente do jogo de tiro da Bungie , está pela metade do preço nesta semana. Os usuários também podem poupar na compra de títulos como Diablo 2: Resurrected , Borderlands 3 e Dragon Ball Z: Kakarot , um RPG que revisita os acontecimentos da obra de Akira Toriyama. Veja os melhores jogos em oferta nos consoles da Sony :

TUNIC , um dos jogos de ação e exploração mais carismáticos do ano passado, está em oferta nos consoles Xbox nesta semana, sendo uma ótima dica para os fãs da fórmula clássica de The Legend of Zelda. Os entusiastas de games de terror também podem garantir Amnesia: Rebirth e Green Hell por um preço especial. Confira esses e mais descontos nos consoles Xbox:

O Steam traz jogos variados em oferta nesta semana. Payday 2 está com 90% de desconto, muito por conta do futuro lançamento do próximo jogo da franquia. Outra recomendação é Kaze and the Wild Masks, um jogo brasileiro que busca grandes inspirações em clássicos como Donkey Kong Country. Veja algumas das melhores ofertas em jogos na plataforma da Valve: