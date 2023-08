GTA 5 ganha mod com 'Chat GPT' e jogador pode conversar com qualquer NPC

GTA 5 ganhou uma impressionante modificação recentemente que adiciona NPCs (personagens não jogáveis) com Inteligência Artificial 'estilo' ChatGPT ao jogo da Rockstar Games . Criado por um fã de apelido Bloc, o mod "Sentient Streets" (Ruas Autoconsciente) utiliza a tecnologia AI Character Engine, da Inworld, uma alternativa ao ChatGPT que oferece código-fonte aberto. Por meio dela, usuários podem conversar com os personagens e obter respostas espontâneas sem qualquer roteiro por trás de suas falas. O mod pode ser baixado no site Nexus Mods e funciona apenas na versão de GTA 5 para PC.

GTA 5 ganha mod Sentient Streets criado por usuário Bloc que traz Inteligência Artificial para os personagens e uma história original com um policial em Los Santos — Foto: Reprodução/Bloc

O mod, demonstrado pelo próprio dev Bloc em vídeo no YouTube, permite que o usuário chame a atenção de um personagem qualquer com a tecla T e, em seguida, segure a tecla N para conversar com ele. As interações demoram por volta de 1 segundo para serem processadas e, então, o personagem responde de uma maneira natural e sem roteiro ao que foi perguntado.

As vozes dos NPCs, por sua vez, são fornecidas por um programa da ElevenLabs e podem soar um pouco robóticas e com entonação errada, mas impressionam em conjunto com a IA. Para entrar no modo, o jogador precisa instalar a modificação, pressionar "~" para abrir a janela de Cheats e digitar "goinworld".

A modificação não traz apenas a função de IA para os NPCs, e traz ainda uma história completa onde o jogador entra no papel de um policial da LSPD. Há um enredo central, mas os personagens interagem livremente e reagem de acordo com a abordagem do jogador. Isso permite soluções criativas para resolver problemas e até mesmo aceitar subornos, mas seus parceiros podem não ficar satisfeitos com isso.

Os inimigos no mod são os "NihilAIsts", um culto que tenta dominar Los Santos, pois está convencido de que a cidade não passa de um mundo aberto de videogame e que existe uma Inteligência Artificial Divina por trás de tudo. Durante esta aventura, que dura 3 dias, usuários recebem chamados em suas viaturas, ora para lidar com casos comuns, ora para enfrentar membros do culto, como a última esperança de Los Santos. Há mais de 30 modelos diferentes de IAs para deixar cada NPC com um estilo diferente de personalidade.