GTA 6 tem data de lançamento? Fala de executiva indica novo jogo até 2025

A Take Two Interactive , empresa-mãe da Rockstar Games , pode ter sugerido uma previsão de lançamento para o GTA 6 , um dos jogos da desenvolvedora mais aguardados de todos os tempos. Os rumores surgiram após uma reunião de acionistas, na qual a chefe financeira Lainie Goldstein afirmou que a companhia terá “novos níveis recordes de desempenho operacional” no próximo ano fiscal, que acontece de abril de 2024 a março de 2025. A declaração pode ter sido uma pista de que Grand Theft Auto 6 pode chegar neste período, corroborando teorias de insiders da indústria .

Segundo a Take Two, empresa mãe da Rockstar Games, desenvolvimento de GTA 6 está bem encaminhado — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Para ter uma ideia do aumento nos lucros, a Take Two Interactive estima arrecadar US$ 5,5 bilhões no atual ano fiscal, que acontece até março de 2024, algo em torno de R$ 27 bilhões na cotação atual. Já no próximo, a expectativa é que os ganhos da empresa aumentem para US$ 8 bilhões (R$ 39,5 bi), ou seja, um acréscimo de US$ 2,5 bilhões (R$ 12,5 bi a mais). Esse número representa um novo pico na trajetória da empresa e provavelmente só poderia ser alcançado com um novo lançamento de peso, que segundo especulações pode ser GTA 6.

O CEO da Take Two Interactive, Strauss Zelnick já havia declarado, em maio deste ano, que a companhia tem grandes expectativas para o ano fiscal de 2025. Esse período promete ser marcado pelo lançamento de "títulos inovadores" e que, na visão dele, devem estabelecer novos padrões no setor. O representante comentou em reunião com acionistas que, nos últimos anos, a empresa procurou se preparar para lançar um grande catálogo de projetos, que poderão ser decisivos para alcançar níveis maiores de sucesso.

É de se esperar que o desenvolvimento do novo Grand Theft Auto já esteja bastante avançado à esta altura. Segundo insiders da indústria, o jogo estaria em produção desde 2014, um ano após o lançamento do seu antecessor, GTA 5. Vale lembrar que o título também sofreu o que é considerado o maior vazamento da história dos videogames em setembro do ano passado, revelando cerca de 90 vídeos de gameplay de uma versão ainda em desenvolvimento, supostamente datada de julho de 2021.

GTA 5 é atualmente o segundo jogo mais vendido da história com 185 milhões de unidades comercializadas — Foto: Divulgação/Rockstar Games

Em tom oficial, a Rockstar Games apenas confirmou o desenvolvimento do novo GTA e a veracidade dos vazamentos, mas até mesmo o seu título segue um mistério. Ela diz, ainda, que a produção já está “bem encaminhada”, mas ainda não há detalhes de lançamento e tampouco se sabe para quais plataformas ele estará disponível.

Atualmente, GTA 5 é o segundo jogo mais vendido da história dos videogames, com 185 milhões de unidades no mundo todo. Ele fica atrás apenas de Minecraft, da Mojang Studios, com 238 milhões de cópias comercializadas. O jogo segue fazendo muito sucesso hoje em dia, tanto que, segundo a Sony, GTA 5 foi o título mais vendido do PlayStation (PS5) em julho deste ano na sua loja digital.

