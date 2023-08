Haikyuu!!: conheça enredo, personagens e onde assistir ao anime de vôlei

Haikyuu!! é um dos animes mais populares dos últimos anos, bastante comentado nas redes sociais. A série japonesa traz a história de Shoyo Hinata, um estudante que se torna amante do volêi e, durante o ensino médio, ingressa no colégio Karasuno para seguir seus sonhos no esporte. A produção está no ar desde 2014, com quatro temporadas até o momento, e pode ser assistida pela plataforma de streaming Crunchyroll .

O anime, produzido pelo estúdio Production I.G, é uma adaptação do mangá homônimo, escrito e ilustrado por Haruichi Furudate. Além da série, Haikyuu!! também possui alguns filmes, que são compilados de determinados arcos da história. Veja, a seguir, mais detalhes da série japonesa, como sinopse, personagens e encerramento em 2023.

2 de 19 Baseado no mangá homônimo, o anime Haikyuu!! possui 74 episódios (mais 4 extras) divididos em quatro temporadas — Foto: Reprodução/Production I.G Baseado no mangá homônimo, o anime Haikyuu!! possui 74 episódios (mais 4 extras) divididos em quatro temporadas — Foto: Reprodução/Production I.G

Enredo

Haikyuu!! segue os passos de Shoyo Hinata, um garoto que se apaixona pelo vôlei após assistir a uma partida do campeonato nacional pela televisão. Ele começa a praticar o esporte e constrói uma equipe do seu colégio no último ano do ensino fundamental, mas que é derrotada pelos favoritos comandados por Tobio Kageyama.

Assim, Hinata promete seguir jogando vôlei no ensino médio e coloca Kageyama como seu principal rival, desejando superá-lo de qualquer forma. Após ingressar no colégio Karasuno, no entanto, o protagonista descobre que eles serão companheiros da mesma equipe. Com isso, os rivais se juntam e tentam dominar todos os obstáculos e desafios que atravessarem seus caminhos.

3 de 19 Na história de Haikyuu!!, os rivais Hinata e Kageyama juntam forças e se tornam uma dupla letal do colégio Karasuno — Foto: Reprodução/Production I.G Na história de Haikyuu!!, os rivais Hinata e Kageyama juntam forças e se tornam uma dupla letal do colégio Karasuno — Foto: Reprodução/Production I.G

Personagens

Shoyo Hinata

O personagem principal de Haikyuu!! é Shoyo Hinata, um garoto considerado relativamente baixo para o vôlei, mas que compensa a altura com sua impulsão e saltos admiráveis, além de ter uma capacidade de executar vários reflexos. Hinata é alegre e um pouco desajeitado, mas se sente inspirado pelo seu ídolo no esporte: o "Pequeno Gigante", um popular atleta que também possui baixa estatura.

As habilidades de Hinata se tornam ainda mais fortes quando joga ao lado de Kageyama. Sua posição inicial é de ponta, aproveitando sua velocidade como um atacante e a função de "chamariz", que muitas vezes serve como uma isca contra o adversário. Além disso, ele também exerce a função de bloqueador central.

4 de 19 Shoyo Hinata é o protagonista de Haikyuu!! e costuma surpreender seus adversários com seu poder fulminante de ataque — Foto: Reprodução/Production I.G Shoyo Hinata é o protagonista de Haikyuu!! e costuma surpreender seus adversários com seu poder fulminante de ataque — Foto: Reprodução/Production I.G

Tobio Kageyama

Kageyama é o coprotagonista do anime e considerado por muitos o jogador mais talentoso e diferenciado do Karasuno. Contudo, ele tem uma tendência para atitudes arrogantes e encontra dificuldades no trabalho em equipe com os companheiros, o que gera seu apelido pejorativo: "O Rei da Quadra". Após conhecer Hinata e seus colegas do ensino médio, Kageyama entende a importância de cooperar com a equipe e altera seu estilo de jogo, se tornando mais solidário.

A posição de Kageyama é de levantador. De acordo com o próprio, ele escolheu essa função por considerá-la a "alma" da equipe, já que os atacantes precisam de um excelente passe para conseguir os pontos necessários.

5 de 19 Kageyama é o levantador do colégio Karasuno e considerado um dos jogadores mais talentosos do ensino médio — Foto: Reprodução/Production I.G Kageyama é o levantador do colégio Karasuno e considerado um dos jogadores mais talentosos do ensino médio — Foto: Reprodução/Production I.G

Ryunosuke Tanaka

Estudante do segundo ano do ensino médio, Tanaka é um dos jogadores do Karasuno e possui uma personalidade temperamental e barulhenta, tendo de ser advertido em várias situações por Daichi, o capitão da equipe. No entanto, também se mostra antecioso com os seus calouros, muitas vezes tentando auxiliá-los. Ele é um ponta com uma mentalidade forte, que não se abate com facilidade mesmo diante de algumas jogadas que não são executadas corretamente.

6 de 19 O explosivo Tanaka é um dos segundanistas do Karasuno e uma peça fundamental da equipe no ataque — Foto: Reprodução/Production I.G O explosivo Tanaka é um dos segundanistas do Karasuno e uma peça fundamental da equipe no ataque — Foto: Reprodução/Production I.G

Yu Nishinoya

Nishinoya é o líbero do Karasuno e o jogador mais talentoso em recepções da equipe, sendo considerado um dos pontos altos do time e recebendo o apelido de "Guardião Divino". Assim como Tanaka, ele tem uma personalidade enérgica e turbulenta, mas procura sempre ser solidário com seus companheiros de equipe e costuma praticar com eles para desenvolver suas habilidades. Noya é o jogador mais baixo da equipe e tem o costume inusitado de nomear seus movimentos defensivos.

7 de 19 Sendo o melhor jogador de defesa no Karasuno, o segundanista Nishinoya muitas vezes chama a responsabilidade nas jogadas da equipe — Foto: Reprodução/Production I.G Sendo o melhor jogador de defesa no Karasuno, o segundanista Nishinoya muitas vezes chama a responsabilidade nas jogadas da equipe — Foto: Reprodução/Production I.G

Kei Tsukishima

Tsukishima é um calouro do Karasuno de personalidade ríspida e costuma muitas vezes provocar seus companheiros de equipe. A princípio, ele não se esforçava nos treinos por medo de seguir o destino do irmão, que não se deu bem no esporte, mas passa a mudar suas atitudes após alguns acontecimentos. Por ser o jogador mais alto da equipe, Tsuki atua na posição de central e é o bloqueador mais forte do Karasuno. Quando seus bloqueios são eficientes, ele se mostra satisfeito em ser um incômodo para os adversários.

8 de 19 A estatura e inteligência de Tsukishima costuma ser um fator decisivo para a efetividade dos bloqueios do Karasuno nas partidas — Foto: Reprodução/Production I.G A estatura e inteligência de Tsukishima costuma ser um fator decisivo para a efetividade dos bloqueios do Karasuno nas partidas — Foto: Reprodução/Production I.G

Asahi Azumane

Um dos estudantes do terceiro ano, o gentil e sereno Asahi foi considerado por um tempo o jogador mais forte do Karasuno. Apesar de ter uma personalidade mais tranquila, ele se transforma dentro de quadra e é mais firme quando necessário, sendo o atacante na função de ace e o desafogo da equipe em muitos momentos.

9 de 19 Asahi chegou a desistir do vôlei no terceiro ano, mas voltou atrás na decisão após receber o apoio dos companheiros do Karasuno — Foto: Reprodução/Production I.G Asahi chegou a desistir do vôlei no terceiro ano, mas voltou atrás na decisão após receber o apoio dos companheiros do Karasuno — Foto: Reprodução/Production I.G

Daichi Sawamura

Daichi é mais um dos veteranos do Karasuno. Sensato e com um forte senso de liderança, ele é o capitão da equipe e repreende seus companheiros quando preciso, sendo muito respeitado pelos colegas. Por outro lado, Daichi também é paciente e muito compreensivo, mesmo em jogadas mal sucedidas do time. Junto de Nishinoya, é o responsável pelas recepções na defesa, ocupando a posição de oposto e atuando no ataque em alguns momentos.

10 de 19 Daichi é o capitão do Karasuno e auxilia os mais novos com sua postura séria e disciplinada — Foto: Reprodução/Production I.G Daichi é o capitão do Karasuno e auxilia os mais novos com sua postura séria e disciplinada — Foto: Reprodução/Production I.G

Koshi Sugawara

O bondoso e equilibrado Sugawara é outro estudante do terceiro ano do Karasuno. Vice-capitão da equipe, tem um comportamento de líder e está sempre encorajando seus companheiros. Sendo um levantador, Suga é o reserva direto de Kageyama. Embora seja um suplente, ele costuma ser uma vantagem ao entrar nas partidas, adicionando uma perspectiva mais tática e visão de jogo que auxilia o comando de Keishin, técnico do Karasuno.

11 de 19 Por ser um jogador tático e equilibrado, Sugawara é um reserva valioso e costuma entrar em momentos difíceis dos jogos — Foto: Reprodução/Production I.G Por ser um jogador tático e equilibrado, Sugawara é um reserva valioso e costuma entrar em momentos difíceis dos jogos — Foto: Reprodução/Production I.G

Tadashi Yamaguchi

Calouro do Karasuno, Yamaguchi é um pessoa tímida, mas também amigável e muito esforçado nos treinos. Inicialmente, ele duvidava de suas habilidades, mas ao longo das partidas foi adquirindo experiência e se tornou mais confiante. Por ser um bloqueador central reserva, Yamaguchi manteve o foco nos saques para se tornar uma carta na manga da equipe. Seus saques perigosos são responsáveis por mudar o ritmo da partida que poderia estar a favor do adversário.

12 de 19 Yamaguchi treinou para ser um especialista dos saques, tendo como principal arma o saque flutuante — Foto: Reprodução/Production I.G Yamaguchi treinou para ser um especialista dos saques, tendo como principal arma o saque flutuante — Foto: Reprodução/Production I.G

Keishin Ukai

Após o Karasuno ficar alguns anos sem um comando técnico nas quadras, Keishin Ukai se torna o técnico da equipe. Neto do lendário treinador Ikkei Ukai, ele é competitivo e tem uma ótima capacidade analítica, o que permite armar boas estratégias contra os times adversários. Keishin foi um levantador nos seus tempos de ensino médio, mas deixou o vôlei logo depois e passou a trabalhar em um mercado da família.

13 de 19 Inicialmente, Keishin ficaria apenas para uma partida, mas depois ele aceita continuar treinando o Karasuno — Foto: Reprodução/Production I.G Inicialmente, Keishin ficaria apenas para uma partida, mas depois ele aceita continuar treinando o Karasuno — Foto: Reprodução/Production I.G

Kiyoko Shimizu

Kiyoko é uma aluna do terceiro ano do Karasuno e assistente da equipe de vôlei, a quem Tanaka e Nishinoya são apaixonados. Ela é uma pessoa tímida e reservada, mas que aprecia bastante seu cargo e se preocupa com os integrantes do time. Kiyoko tem, inclusive, uma forte capacidade atlética, por ter praticado atletismo por alguns anos antes de assumir o cargo no clube de voleibol.

14 de 19 Kiyoko é a assistente do Karasuno, sendo responsável principalmente por auxiliar nos treinos e viagens da equipe — Foto: Reprodução/Production I.G Kiyoko é a assistente do Karasuno, sendo responsável principalmente por auxiliar nos treinos e viagens da equipe — Foto: Reprodução/Production I.G

Toru Oikawa

O levantador Oikawa é um dos principais adversários do Karasuno, sendo integrante do colégio Aoba Johsai. Ele tem uma rivalidade direta com Kageyama, que foi seu calouro no ensino fundamental. Apesar de ter uma personalidade infantil e presunçosa, Oikawa é inteligente e um ótimo companheiro de equipe, além de analisar muito bem a fraqueza dos oponentes e com isso, criar vantagens para o seu time.

15 de 19 Oikawa foi veterano de Kageyama no ensino fundamental e ambos construíram uma rivalidade que continuou no ensino médio — Foto: Reprodução/Production I.G Oikawa foi veterano de Kageyama no ensino fundamental e ambos construíram uma rivalidade que continuou no ensino médio — Foto: Reprodução/Production I.G

Kenma Kozume

Kenma é o levantador do colégio Nekoma, que tem uma rivalidade histórica com o Karasuno. Ele é reservado, procura não chamar muita atenção para si próprio e geralmente não se empolga com as partidas da equipe. Entretanto, Kenma é um jogador técnico, inteligente e muito calmo, o que propicia grandes passes para seus companheiros nos jogos.

16 de 19 Kenma tem uma certa indiferença em relação ao vôlei, mas a rivalidade amigável com Hinata costuma deixá-lo mais empolgado com o esporte — Foto: Reprodução/Production I.G Kenma tem uma certa indiferença em relação ao vôlei, mas a rivalidade amigável com Hinata costuma deixá-lo mais empolgado com o esporte — Foto: Reprodução/Production I.G

Wakatoshi Ushijima

Um dos jogadores mais fortes do anime, Ushijima é o craque do colégio que está sempre se destacando nos torneios nacionais, o Shiratorizawa. A sua capacidade técnica é tão alta, ao ponto dele treinar com a seleção japonesa principal mesmo sendo um estudante do ensino médio. Apesar de ser mais quieto e sério, ele confia em seus companheiros de equipe e costuma oferecer apoio sincero, sem medir palavras.

17 de 19 Ushijima é considerado o jovem com maior potencial no Japão e chegou a treinar com a seleção principal do país — Foto: Reprodução/Production I.G Ushijima é considerado o jovem com maior potencial no Japão e chegou a treinar com a seleção principal do país — Foto: Reprodução/Production I.G

Repercussão

Sendo aclamado por muitos fãs, Haikyuu!! é considerado um dos melhores animes de esporte da atualidade. Por abordar muitos aspectos além das quadras, como a perserverança e os relacionamentos humanos, a série japonesa consegue cativar até mesmo os espectadores que não costumam acompanhar o vôlei.

Nas redes sociais, Haikyuu!! também é bastante comentado e vários vídeos de cortes podem ser visualizados no TikTok e Instagram. Pelo site agregador de críticas IMDb, o anime possui uma avaliação positiva, com uma pontuação de 8,7.

18 de 19 Haikyuu!! trouxe mais visibilidade para o vôlei e ganhou vários fãs otakus ao redor do mundo — Foto: Reprodução/Production I.G Haikyuu!! trouxe mais visibilidade para o vôlei e ganhou vários fãs otakus ao redor do mundo — Foto: Reprodução/Production I.G

Haikyuu!! terá uma 5° temporada?

A quarta temporada de Haikyuu!! foi lançada em 2020 e desde então, os fãs do anime estão na espera pelo desfecho da história, que já ocorreu nos capítulos do mangá. A Production I.G. divulgou anteriormente que o final da série acontecerá em 2023. Contudo, o encerramento não será em uma temporada com vários episódios, mas sim com o lançamento de dois filmes.

Dessa maneira, é possível que os longas apresentem o final completo de Haikyuu!!, tornando improvável o lançamento de uma quinta temporada em conjunto. Até o momento, o estúdio não informou as datas de estreia dos filmes, que poderão ser anunciadas em um evento do anime que ocorrerá em setembro.

19 de 19 O final de Haikyuu!! acontecerá no fim deste ano e a conclusão da história ocorrerá com a chegada de dois filmes — Foto: Reprodução/Production I.G O final de Haikyuu!! acontecerá no fim deste ano e a conclusão da história ocorrerá com a chegada de dois filmes — Foto: Reprodução/Production I.G

Confira o trailer de Haikyuu!!:

