Homem-Aranha: Através do Aranhaverso tem visual que faz homenagem às HQs

A animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso , lançado em junho desse ano nos cinemas, já tem estreia marcada em plataformas de aluguel. Nesta terça-feira (8), o título chega ao catálogo da Claro TV+ ; já na quarta (10), é a vez da loja do Amazon Prime Video receber a obra. As aventuras interdimensionais do teioso Miles Morales atualizaram a animação mundial com a mistura de técnicas de 2D e 3D, o que favoreceu o primeiro longa na conquista do Oscar de Melhor Animação em 2019.

O segundo filme da saga faturou mais de US$ 682 milhões (R$ 3,3 bilhões, em conversão atual) mundialmente nos cinemas. Além do alto número de bilheteria, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso chama atenção pelas novas abordagens de roteiro e ilustração, que trazem uma homenagem ao mundo dos quadrinhos. A seguir, o diretor Justin K. Thompson e o designer de produção Patrick O'Keefe falam sobre o processo de criação da estética do filme. Confira, a seguir.

Através do Aranhaverso apresenta novas técnicas de ilustração que se mesclam com ambientes e situações dos personagens — Foto: Divulgação/Sony Pictures

A identidade visual de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Desde que estreou nos cinemas em 2018, com o longa Homem-Aranha no Aranhaverso, a franquia focada no herói adolescente Miles Morales seguiu uma vertente nova para os padrões de animação. Isso porque a obra mescla técnicas típicas do 2D, mais próxima dos quadrinhos e das artes plásticas, e 3D, com cenários e personagens em três dimensões.

Hoje, o mesmo alinhamento estético pode ser visto em outras produções, como na série Arcane (2021 - presente) e nos filmes Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022) e As Tartarugas Ninja: Caos Mutante (previsto para o dia 31 de agosto nos cinemas). O diferencial de Aranhaverso para os demais é o uso de uma identidade muito próxima dos quadrinhos, arte de rua, psicodelia, glitch art e do movimento Pop Art, encabeçada nas décadas de 1950 e 1960 por artistas como Andy Warhol e Roy Lichtenstein. Isso tudo para homenagear o passado do super-herói, que nasceu das HQs dos anos 60.

Segundo o diretor Justin K. Thompson, "todos os muitos artistas de quadrinhos que já desenharam o Homem-Aranha ou a Mulher-Aranha o fizeram com diferentes mídias e todos os desenharam de maneira ligeiramente diferente”. O filme aproveita a oportunidade de explorar as técnicas em um espaço 3D de uma forma imersiva. "Você entra nesses mundos e realmente mergulha em uma daquelas revistas", explica.

Na visão de Patrick O'Keefe, designer de produção da franquia, foram necessárias novas ferramentas tecnológicas para inovar na construção de cenários e expressões dos personagens. “Houve um tempo em que todo mundo apenas desenhava no papel e você podia sentir a intenção e a mão daquele artista. Para fazer um filme dessa escala e escopo, é necessário o uso de computação gráfica. Nós queríamos um casamento entre as técnicas tradicionais com uma tecnologia futurista e moderna", esclarece o designer.

Os novos filmes do Homem-Aranha mesclam técnicas de animações em 2D e 3D — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Para o novo filme, Thompson destacou o que houve de maior diferencial em comparação ao primeiro. “Tivemos a chance de pegar tudo o que aprendemos, ir ainda mais longe e quebrar mais barreiras em termos visuais e de enredo. Acho que o visual é tão bom quanto a história, e é por isso que os diretores e roteiristas foram capazes de alcançar tanto sucesso com primeiro filme”, ressalta o diretor.

O casamento entre os dois modelos de animação presentes em Aranhaverso ainda rendeu um outro diferencial. É o uso das cores na transmissão de sentimentos dos personagens. Em situações com maior ação e expressividade, são utilizadas cores mais quentes e vibrantes, como acontece nos embates entre Morales e seus inimigos. Há também o uso de cores mais frias nos momentos mais melancólicos, onde os personagens Morales e Gwen lidam com questões íntimas.

Além disso, os diferentes multiveros presentes na história foram outro desafio para a equipe de produção, já que cada um deles precisava de uma identidade visual e contam com regras diferentes. O diretor de Storyboard do filme, Octavio E. Rodriguez, conta que houve um esforço da equipe para incluir diferentes culturas, raças e países. "Tentamos ser o mais autêntico possível com os vários personagens e ambientes. Oferecemos essa trama paralela desses outros heróis do Aranha na Índia, Inglaterra e outros locais", explica.

Em cenas de ação, as cores utilizadas pelos animadores são mais quentes e vibrantes, alinhadas com um traço que transmite sensação de movimento — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Polêmica sobre a rotina de trabalho dos animadores

Fazer um filme com essa qualidade de animação não é fácil: exige tempo, dinheiro e muito trabalho. Com o sucesso de Através do Aranhaverso surgiram também denúncias sobre a rotina de trabalho dentro do estúdio. De acordo com quatro membros da equipe ouvidos sob anonimato pela revista Vulture, a dupla de produtores e roteiristas Phil Lord e Chris Miller, conhecidos pelas animações de sucesso Tá Chovendo Hambúrguer (2009) e Uma Aventura LEGO (2014), tornaram a rotina de trabalho "excepcionalmente árdua".

Segundo a reportagem, o trabalho se tornou tão complicado de executar que cerca de 100 profissionais abandonaram o projeto antes de sua conclusão. O quarteto ainda afirma que Lord possui "uma aparente incapacidade de conceituar a animação em 3D durante a fase inicial de planejamento", além de preferir editar o filme já completamente renderizado - que exigiria que os trabalhadores finalizassem todo o projeto para que a edição ocorresse.

No mês de lançamento de Através do Aranhaverso nos cinemas, surgiram acusações de parte dos animadores sobre rotinas exaustivas de trabalho — Foto: Divulgação/Sony Pictures

Outro grande problema relatado pelos animadores foi o adiamento do filme para junho de 2023, quando na verdade a estreia prevista seria para abril de 2022. O atraso teria sido ocasionado pelas inúmeras revisões feitas após os estágios iniciais de produção - inclusive, em etapas já aprovadas previamente, o que causou um acúmulo de trabalho em outros departamentos. Segundo notícia da Entertainment Weekly na época, a alteração da data teria ocorrido por "atrasos causados pela pandemia".

A matéria ainda afirma que a equipe de animadores teve que trabalhar durante um ano com uma carga horária de 11 horas diárias em todos os dias da semana. Eles ainda tiveram que voltar à fase de ilustração ao menos cinco vezes para revisar o trabalho durante a fase de renderização. Procurados pela Vulture, Lord, Miller, Dos Santos, Thompson e Powers não deram sua versão dos fatos.

