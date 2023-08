Homem é pego na China com 68 iPhones contrabandeados colados ao corpo

Um homem foi pego tentando entrar na China com 68 iPhones colados no corpo, sem declarar os smartphones. O caso ocorreu na alfândega do porto de Qingdao, na última segunda-feira (31). Funcionários alfandegários abordaram o suspeito após observarem que ele andava de forma estranha, com movimentos rígidos e pesados. Ao examiná-lo, constataram que o homem tinha celulares da Apple grudados à sua cintura, barriga e pernas.