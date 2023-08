HP Smart Tank 581: conheça a impressora econômica ideal para sua família

A HP Smart Tank 581 é a nova impressora multifuncional da HP. Ela é indicada para quem busca ter a melhor qualidade de impressão de tanque de tinta do mercado. Com ela, imprimir ficou mais fácil, já que o modelo ainda imprime, copia e digitaliza remotamente com o app HP Smart. Para completar, é a impressora mais econômica da categoria e pode ser adquirida com até dois anos de garantia*.

É ideal para imprimir trabalhos de escola, documentos, faturas, apoiar no home office e até mesmo fotos especiais. Além disso, facilita no dia a dia porque traz funcionalidades que atendem as necessidades de toda a família. Veja a seguir as principais características.

Impressão econômica

Imprime 12 mil páginas em preto ou 6 mil páginas coloridas de fábrica. Esta é a quantidade de páginas que o consumidor poderá imprimir assim que tirar a HP Smart Tank 581 da caixa. Ela é considerada a impressora mais econômica da categoria e traz garrafas de tinta de fácil aplicação que evitam desperdício e bagunça.

Além disso, o modelo conta com sensor que avisa quando será necessário reabastecer os tanques de tinta. A impressora ainda apresenta um design moderno com tanques de tintas integrados para dar um visual mais arrojado ao produto.

HP Smart Tank 581 conta com sensor que avisa quando será necessário reabastecer os tanques de tinta — Foto: Divulgação

Imprimir ficou mais fácil para toda a família com conexão Wi-Fi

A HP Smart tank 581 permite que a família toda consiga imprimir, digitalizar e copiar de qualquer lugar. Para isso, basta instalar o aplicativo HP Smart no celular ou computador, programa que também oferece autoconfiguração guiada, o que ajuda a configurar de forma simples e rápida antes de usar o dispositivo pela primeira vez. Além disso, ela também oferece a possibilidade de impressão através do Air Print, ferramenta exclusiva da Apple.

A impressora ainda tem Wi-Fi com autorreparo para detectar e solucionar problemas de conectividade além de conexão Bluetooth. Outro ponto positivo é que ela oferece orientação por meio de botões inteligentes e traz detecção automática de documentos de identidade para facilitar a cópia frente e verso de documentos por meio do botão copy ID, além de impressões frente e verso de forma manual.

HP Smart Tank 581 permite que a família toda consiga imprimir, digitalizar e copiar de qualquer lugar — Foto: Divulgação

Para agradar toda a família, a HP Smart Tank 581 é ideal para usar com a HP para imprimir, ferramenta que entretém crianças e facilita o dia a dia dos adultos. A plataforma traz conteúdos infantis criativos como desenhos para colorir, adesivos, atividades e também calendários e planners para ajudar na rotina de trabalho ou estudos. Para baixar os documentos de forma gratuita, basta acessar o site oficial da HP para imprimir e escolher suas artes favoritas.

Sustentabilidade e segurança

A impressora é feita no Brasil com 45% de plástico reciclado, o que mostra a preocupação da HP com o meio-ambiente. Além disso, o programa HP Planet Partners recicla cartuchos de tinta e toner para transformá-los em novos produtos e evitar que estes detritos parem nos oceanos ou aterros sanitários. Já para quem busca economizar energia, a HP Smart Tank 581 vem com tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, que desliga e liga a impressora de forma automática.

A empresa também está atenta na segurança dos dados dos usuários. Por isso, os donos da HP Smart Tank 581 contam com a ferramenta HP Wolf Security, que deixa as digitalizações, imagens e documentos sempre protegidos de acessos indevidos.

HP Smart Tank 581 conta com a ferramenta HP Wolf Security, que deixa as digitalizações, imagens e documentos sempre protegidos de acessos indevidos — Foto: Divulgação

A HP apresenta amplo portfólio de impressoras no mercado brasileiro. É possível encontrar impressoras a laser, tanque de tinta e cartuchos com todas as faixas de preços, que atendem a necessidade de cada perfil de usuário. Para conferir todo o catálogo da empresa, basta acessar o site da HP.

Garantia*