HTV expirou? Entenda por que o serviço está fora do ar e o que fazer

A HTV está instável desde ontem, segunda-feira (31). Ao ligar o aparelho, alguns usuários estão recebendo uma mensagem informando que o serviço expirou e sendo impedidos de acessar os aplicativos, que são fundamentais para seu funcionamento. A queda no serviço pode ter relação com a batalha que a Anatel vem travando contra a pirataria. Desde o início do ano, a agência reguladora vem recolhendo dispositivos não homologados e fazendo o bloqueio do acesso a esses equipamentos junto às operadoras de Internet. No entanto, alguns usuários afirmam que o problema teria ocorrido por causa de uma atualização no sistema dos aparelhos.

Com a falha na TV Box, as buscas por termos como “HTV parou de funcionar”, "HTV seu serviço expirou" e "HTV fora do ar 2023" registraram aumento repentino desde a noite de ontem, de acordo com a plataforma Google Trends. O dado é um indicativo de que os afetados pela falha estão buscando formas de resolver o problema. Nas redes sociais, os usuários também comentaram a queda no serviço, informando que perderam totalmente o acesso ao aparelho ou que só estão conseguindo visualizar uma aba “gratuita”.

Vale lembrar que a HTV é uma TV Box pirata e, portanto, não é segura. Prova disso é que, em 2021, a Anatel encontrou um malware na HTV. O arquivo malicioso tinha a capacidade de se conectar a um botnet capaz de executar ataques DDoS — operação mal-intencionada capaz de impedir o funcionamento de um serviço.

Como a HTV é uma das TV Box piratas mais vendidas no Brasil, muitas pessoas foram afetadas pela instabilidade. Confira abaixo a repercussão da queda no serviço da HTV nas redes sociais.

Como saber se uma TV Box é homologada pela Anatel?

Não é segredo para ninguém que a prática conhecida como “gatonet” é ilegal. No entanto, nem todos os aparelhos de TV Box são considerados piratas. Existem alguns modelos que são homologados pela Anatel, podendo ser comercializados livremente em território nacional. Para que os equipamentos sejam autorizados, precisam atender a requisitos mínimos de qualidade e segurança.

Se você deseja saber se a sua TV Box é homologada pela Anatel, basta acessar o site da Anatel e procurar pela aba Mosaico. Nesta página, você deve inserir o número que consta na etiqueta do aparelho no campo "n° de homologação/certificado". Em seguida, clique em "Filtrar". Caso seja um modelo legal, serão exibidos todos os dados sobre a TV Box pesquisada. Se não for homologada, as informações retornam vazias ou com algum campo destacado.

O que fazer se o serviço da HTV expirou?

Para evitar qualquer problema com uma TV Box, como a expiração de serviço ou até mesmo questões relacionadas à segurança, é importante adquirir um aparelho homologado pela Anatel, ou seja, um equipamento legal – o que não é o caso da HTV. Apenas no início deste ano, a agência reguladora apreendeu mais de 1,4 milhão de aparelhos de TV Box piratas e, desde então, vem realizando o bloqueio gradual do acesso a outros aparelhos ilegais.

Sendo assim, ao comprar um equipamento que não é sancionado pela Anatel, as chances do serviço ficar indisponível em algum momento são bastante altas. Para te ajudar a escolher uma TV Box segura e legal, o TechTudo criou uma lista com opções de TV Box homologadas pela agência reguladora.

