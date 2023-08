HyperX lança headset Cloud Stinger 2 com áudio espacial; veja preço

A HyperX anunciou, nesta terça-feira (1º), o lançamento do headset HyperX Cloud Stinger 2 no Brasil. O modelo chega com a novidade da tecnologia de áudio espacial. Com o recurso, baseado na tecnologia DTS:X de áudio 3D, o periférico promete fornecer uma maior precisão e imersão sonora, melhorando a performance nos jogos. O produto ainda conta com drivers de 50 mm e pode ser controlado facilmente por botões no corpo do fone de ouvido. O HyperX Cloud Stinger tem preço oficial de R$ 329,90.