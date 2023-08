HyperX lança novo headset Cloud III com áudio 3D; veja detalhes

A HyperX lançou, nesta terça-feira (15), seu novo headset Cloud III. O modelo é uma evolução do HyperX Cloud II, que ficou reconhecido no mercado por seu conforto, qualidade de som e durabilidade. Mantendo um design similar ao da geração anterior, o novo Cloud III chega com algumas melhorias. Entre os principais destaques está a presença do DTS Spatial Audio, tecnologia de áudio 3D que promete tornar a experiência de uso mais imersiva para o usuário. O modelo chega ao Brasil com preço sugerido de R$ 599, com vendas exclusivas pela loja Kabum neste primeiro momento.