Império da Dor: conheça a história real por trás da série da Netflix

A minissérie Império da Dor chegou ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (10) e é um dos destaques do streaming desta semana. Com Matthew Broderick e Uzo Aduba nos papéis principais e direção de Peter Berg, a trama acompanha uma investigadora em busca da verdade ao ir cada vez mais fundo no caso da epidemia de opioides nos Estados Unidos e a relação entre culpados e vítimas.

Com apenas seis episódios, a série é baseada no livro Pain Killer, de Barry Meier, e também no artigo The Family That Built an Empire of Pain, de Patrick Radden Keefe, publicado originalmente na New Yorker Magazine. Confira, a seguir, mais detalhes de Império da Dor.

Série é estrelada por Matthew Broderick (ao meio) no papel do bilionário Richard Sackler — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Império da Dor

Baseada em fatos reais, a trama é ambientada na década de 1990, e acompanha inicialmente Edie Flowers (Uzo Aduba), uma investigadora do Ministério Público dos Estados Unidos. Ao começar a questionar a introdução do novo medicamento OxyContin no mercado, uma pílula que passou a ser vendida em larga escala para o tratamento de dor e promovida como um produto não viciante, a profissional acaba se deparando com um cenário grave da epidemia de opioides.

Uzo Aduba interpreta Edie Flowers em Império da Dor — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco

Estrelada por Matthew Broderick (Curtindo a Vida Adoidado) no papel do bilionário Richard Sackler e Uzo Aduba (Orange Is the New Black) interpretando Edie Flowers, o elenco da minissérie Império da Dor ainda é composto por nomes como Taylor Kitsch (Battleship) vivendo Glen Kryger, Madelaine West Duchovny (O Relatório) dando vida à Shannon Schaeffer e Dina Shihabi (Jack Ryan) como Britt Hufford.

Juntam-se ao time de atuação também Clark Gregg (Os Vingadores), John Rothman (Paixão de Ocasião), Carolina Bartczak (Entre Quatro Paredes), John Ales (O Professor Aloprado), Jack Mulhern (Mare of Easttown) e Ana Cruz Kayne (Barbie).

A históriade de Império da Dor é real?

Apesar de alguns personagens ficcionais, a situação retratada pela série aconteceu de verdade. A Purdue Pharma, uma grande empresa farmacêutica liderada pelos magnatas da família Sackler, durante o final da década de 1990, conseguiu a aprovação de regulamentações governamentais que permitiam a superprodução, bem como a distribuição imprudente do OxyContin.

O narcótico, na época, era visto como um grande avanço da medicina. Mas a pílula, na verdade, é controversa, visto que seu único ingrediente ativo é a oxicodona, que faz parte da família de substâncias químicas da heroína, sendo até duas vezes mais potente que a morfina.

Com uma política de marketing agressiva que incluía até mesmo pagar médicos para sempre prescreverem o analgésico opioide sintético de forma generalizada, a farmacêutica viu seus números subirem cada vez mais não só em relação à popularidade, como também nas cifras da empresa. A Purdue Pharma omitiu dos órgãos públicos de saúde que o remédio provocava adicção e divulgou que o remédio não causava vício.

Minissérie original da Netflix, Império da Dor é baseada em fatos reais — Foto: Divulgação/Netflix

A consequência da disseminação descontrolada do OxyContin, então, causou a maior epidemia de opioides dos Estados Unidos. Muitas pessoas que usavam o analgésico acabavam dependentes do remédio e, quando não conseguiam mais receitas médicas para comprá-lo, passavam a utilizar heroína no lugar em uma situação extrema de abstinência. Por conta disso, várias famílias foram destruídas e muitos usuários do opioide vieram a óbito devido à overdose da substância, fazendo com que a situação se tornasse uma das maiores tragédias de saúde pública da atualidade.

Segundo um artigo publicado pela revista The New Yorker, em 2017, grande parte da fortuna dos Sackler foi acumulada apenas nas últimas décadas, o que coincide com a fortuna gerada pelo lucro de vendas do remédio em questão. Em 2019, a Purdue Pharma entrou com um pedido de falência para se proteger de 2.600 ações judiciais devido à crise dos opioides.

Nesta terça-feira (10), segundo uma matéria da CNN, a Suprema Corte dos EUA bloqueou o acordo de falência da farmacêutica, já que a ação protegeria a família Sackler de ações judiciais, visto que o clã de magnatas retirou bilhões de dólares da empresa antes que ela declarasse falência.

Confira o trailer de Império da Dor:

