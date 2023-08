Infinix Note 30 5G é lançado no Brasil; confira preço e ficha técnica

O celular Infinix Note 30 5G, da Positivo , foi lançado nesta terça-feira (22) no Brasil. Com perfil intermediário, o smartphone se destaca pela telona LCD de 6,78 polegadas, com taxa de atualização variável de até 120 Hz. O Infinix Note 30 5G traz ainda duradoura bateria de 5.000 mAh e um robusto conjunto de câmeras traseiro, com o sensor principal de 108 MP. As vendas já estão abertas no site oficial da marca, e o preço sugerido é de R$ 1.999.

O aparelho chega ao mercado com especificações mais robustas se comparado aos lançamentos anteriores da fabricante. Segundo o diretor executivo da Positivo, Rivelino Martins Gama, este é o melhor celular da empresa e o melhor modelo lançado pela Infinix. A empresa atua no país desde outubro de 2021, quando iniciou a parceria com a Positivo para a fabricação e distribuição dos celulares em solo brasileiro. Nas linhas a seguir, confira as especificações completas do Note 30 5G.

Infinix Note 30 5G conta com sensor principal de 108 MP — Foto: Divulgação/Infinix

Ficha técnica do Infinix Note 30 5G

Tela: IPS LCD de 6,78 polegadas Full HD+ com taxa de atualização de 120 Hz

Processador: Dimensity 6080 da MediaTek

Memória RAM: 8 GB, com RAM Plus de mais 8 GB

Armazenamento: 256 GB, com expansão de 1 TB via microSD

Câmera traseira: 108 MP + 2 MP + câmera IA

Câmera frontal: 16 MP

Sistema operacional: Android 13

Bateria: 5.000 mAh, com carregamento rápido de 45 W

Material: carcaça em plástico industrial

Rede: 5G

Cores: azul e preto

Preço de lançamento: R$ 1.999

De acordo com a fabricante, a linha Note da Infinix é para quem busca performance. Por isso, a marca trouxe para seu portfólio o Note 30 com uma ficha técnica mais sofisticada. O aparelho possui visor com tecnologia IPS LCD distribuído em uma telona de 6,78 polegadas e taxa de atualização variável de até 120 Hz.

Para desempenho, o celular conta com processador MediaTek Dimensity 6080, que, de acordo com a fabricante, é 20% mais rápido que a geração anterior. O componente trabalha em conjunto com a memória RAM de 8 GB, que pode ser expandida em mais 8 GB por meio da função RAM Plus, totalizando 16 GB. Para dados, há também uma única opção, com 256 GB. No entanto, quem precisar de mais memória pode expandir o armazenamento em até 1 TB via cartão microSD.

Nas câmeras, o celular traz um conjunto triplo, com a principal com 108 MP e abertura focal de f/1.75, além de um sensor de profundidade de 2 MP – para fotos em modo retrato – e uma lente com inteligência artificial (IA) que auxilia na qualidade dos registros. A marca ainda garante a tecnologia "super night mode", que atua em ambientes com pouca luz. Para selfies, o telefone conta com sensor de 16 MP com flash.

Um ponto de destaque é a parceria com a JBL para a produção dos alto-falantes duplos. Segundo a Infinix, isso garantiu melhores graves com poucas distorções e timbre equilibrado. O aparelho sai de fábrica com Android 13, com garantia de pelo menos mais uma atualização do sistema. Ou seja, o celular deverá ser atualizado até o Android 14, além da liberação de pacotes de segurança.

Quanto à bateria, esta tem capacidade de 5.000 mAh, e o celular vem com carregador ultrarrápido de 45 W na caixa. Com a configuração, a marca promete 75% de bateria em até 30 minutos. Outros acessórios que acompanham o smartphone são case, película e fone de ouvido.

Entre as configurações adicionais estão o acesso à rede 5G, que já conta com mais de 10 milhões de usuários no Brasil, e NFC para pagamento por aproximação. Disponível nas cores azul e preto, o celular foi lançado com preço sugerido de R$ 1.999 e está à venda no site oficial da Infinix e nas principais varejistas do país.

Com informações de Infinix

