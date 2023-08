Instagram libera post de 3 autores e música em carrossel; veja novidades

O Instagram anunciou nesta sexta-feira (11) novos recursos para criar conteúdo na rede social. A partir de agora, será possível inserir trilha sonora para Carrosséis de Fotos, convidar mais amigos para colaborar em posts e no Reels e participar de tendências e desafios com a figurinha “Sua vez”. Segundo a Meta, empresa dona da plataforma, as novidades tem o objetivo de melhorar a experiência do usuário a partir de recursos que facilitem e tornem divertido criar e compartilhar no Instagram. A seguir veja tudo sobre sobre as novas ferramentas!