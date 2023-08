Instagram não abre? Rede social apresenta instabilidade

📝 Como desativar o Instagram pelo celular? Confira no Fórum do TechTudo

O TechTudo entrou em contato com a assessoria para entender a causa do mau funcionamento. O conteúdo será atualizado quando houver resposta. No Google Trends, ferramenta que monitora as pesquisas feitas no buscador, tópicos como " Instagram não abre", "Instagram fora do ar hoje ", " Bug Instagram ", "Instagram fora de área" e " o Instagram parou" tiveram aumento repentino na última hora.