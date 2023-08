Intel quer aplicar inteligência artificial em todos os seus lançamentos

A Intel deve intensificar os investimentos em inteligência artificial (IA) nos próximos anos. De acordo com o CEO da empresa, Pat Gelsinger, a tecnologia deve ser incorporada em todos os produtos construídos pela companhia a partir de então. A declaração foi dada durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da empresa, junto aos investidores. Seguindo a tendência de big techs como Google e Meta , a Intel está estudando aplicações da tecnologia em seu negócio. Em maio, a fabricante já havia anunciado o lançamento de um chip voltado para IA .

Apesar disso, e de os lucros da Intel no começo de 2023 indicarem uma melhora acentuada em comparação aos três meses anteriores, a companhia teme ficar para trás na corrida global de chips com IA. Isso porque uma de suas principais concorrentes no segmento, a fabricante Nvidia, vem anunciando desde maio uma série de produtos baseados em IA para aproveitar o boom da tecnologia no mercado.

Intel deve expandir portfólio de produtos voltados para a inteligência artificial — Foto: Divulgação/Intel

📝 Tem como ganhar dinheiro com inteligência artificial? Participe no Fórum do TechTudo

A Intel deve lançar ainda este ano o Meteor Lake, o primeiro chip da companhia a contar com um processador neural integrado dedicado à inteligência artificial e ao aprendizado de máquina. O componente poderá melhorar o desempenho do sistema com recursos de IA que normalmente são processados localmente (no computador), como reconhecimento de telemetria e processamento visual em videochamadas.

Diante desse cenário de disputa, no qual AMD, Apple e Qualcomm também já anunciaram processadores semelhantes, a Intel parece ter visto a necessidade de recuar de um posicionamento anterior. A empresa já chegou a sugerir que apenas seus novos chips Ultra premium poderiam ter coprocessadores de IA. Nas recentes declarações, o CEO da Intel, por outro lado, disse que a companhia acredita na ideia de democratizar a IA, “participando desse amplo ecossistema da indústria que está surgindo”.

Em outro trecho da teleconferência, Gelsinger se mostra bastante otimista em relação à abrangência da inteligência artificial no mercado. Segundo ele, haverá chips de IA para a borda, para a infraestrutura de comunicações, dispositivos de detecção e dispositivos automotivos. Ele também afirmou que a Intel vê muito potencial e oportunidade nesse cenário, tanto como fornecedora de produtos quanto como fornecedora de fundição e tecnologia.

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"