iOS 17 surpreende com posição do botão de encerrar chamadas; veja

Uma nova posição para o botão vermelho de encerrar chamadas do iPhone estará disponível no iOS 17 . O ícone que aparece na tela durante uma ligação, estará localizado no canto inferior direito e não mais no centro. A mudança surge na mais recente versão do sistema operacional da Apple , acompanhada por outras inovações como os recursos de personalização de chamadas através de pôsteres de contatos. Anunciada em junho, a atualização dos celulares iPhone ainda não tem data de lançamento confirmada, mas a expectativa é de que ocorra entre setembro e outubro deste ano. A seguir, confira mais detalhes sobre a novidade.

Botão de encerrar chamadas no iPhone muda de posição no iOS17 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

A alteração no botão de chamadas foi vista pela primeira vez por usuários na versão beta do iOS 17 e ainda não foi justificada completamente pela empresa. Porém, segundo informações do site The Verge, a nova posição do botão pode ter sido escolhida para evitar o encobrimento dos pôsteres de contatos desenvolvidos especialmente para o novo sistema. A nova funcionalidade permitirá que usuários customizem de forma digital tanto o seu contato pessoal, como o de outras pessoas, com imagens reais ou animações.

Atualmente, o design do botão permanece bem afastado, mais abaixo dos demais. Com a atualização, ele ocupará o campo direito da tela, logo ao lado do botão de teclado e abaixo do silenciador de chamadas, o que retira a distância tradicional entre eles.

Algumas pessoas têm demonstrado insatisfação em conseguir gravar o novo local do botão em redes sociais como o Twitter. O usuário MorningBrew, por exemplo, comentou: “A Apple está mudando o local do botão de desligar chamadas e nós já o odiamos”.

Em outro comentário, agora feito pelo usuário BetaProfiles, é possível ler: “Gostou da nova tela de chamada do iOS 17? Às vezes, toco acidentalmente no teclado ou no botão do FaceTime ao tentar encerrar uma chamada”.

Importante ressaltar que é possível que o novo design sofra mudanças até o lançamento oficial. A versão beta é justamente uma maneira da Apple avaliar como os usuários respondem a determinadas mudanças e fazer ajustes nas ferramentas quando necessário.

Com informações de Apple, CNBC e The Verge.

