iPhone 15: data de lançamento da Apple gera memes; veja os melhores

A Apple anunciou nesta terça-feira (29) a data de lançamento do iPhone 15. O novo celular será apresentado ao público no dia 12 de setembro, junto de outros produtos como o iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, além do Apple Watch 9 e de uma nova versão do Apple Watch Ultra. Ainda não há informações oficiais sobre o preço dos itens, mas é certo que o valor será salgado para o público brasileiro. O iPhone 14 Pro, por exemplo, tem preço oficial de R$ 9.499 atualmente. O montante necessário para adquirir o novo celular virou motivo de muitas brincadeiras e memes nas redes sociais. Há quem celebre o lançamento por acreditar que agora poderá comprar versões bem antigas do aparelho. A seguir, confira os melhores memes sobre o assunto.