iPhone 15 Pro pode vir com até 2 TB de armazenamento e USB-C

A Apple estaria planejando trazer uma versão do iPhone 15 Pro com 2 TB de armazenamento interno — diferente do iPhone 14 Pro, que só vai até a marca de 1 TB. De acordo com rumor publicado pelo blogueiro coreano yeux1122 nesta segunda-feira (7), a nova série topo de linha dos celulares da Maçã deve começar com 256 GB de espaço livre, e não mais com 128 GB. A especulação se baseia em um possível aumento de preço e informações ditas por pessoas ligadas às empresas fornecedoras. No entanto, como o yeux1122 tem histórico de erros e acertos na mesma proporção, é preciso encarar o rumor com ressalvas.