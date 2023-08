iPhone dobrável? É possível testar o Galaxy Z Fold 5 no celular; entenda

Dois iPhones foram usados para reproduzir a experiência de uso do Galaxy Z Fold 5 , novo celular dobrável da Samsung. O experimento foi feito pelo editor-chefe do site MacWorld, Roman Loyola, com o auxílio do webapp gratuito "Try Galaxy", que permite emular alguns recursos do dobrável no celular da Apple . Para chegar o mais próximo possível da sensação de usar um smartphone com tela expansível, Loyola uniu um iPhone 14 Pro Max a um iPhone 13 Pro Max usando fita adesiva.

Lançado neste ano pela Samsung, o Try Galaxy surgiu como uma forma de permitir que usuários de iPhone tenham contato com a interface da fabricante sul-coreana, a One UI. Em agosto, a ferramenta foi atualizada para permitir que donos de iPhone emulem, em dois celulares da Apple, a experiência de uso da One UI 5.1.1, interface presente no Galaxy Z Fold 5. Para a experiência ser bem-sucedida, porém, é preciso ter modelos a partir do iPhone 7.

Imagens do experimento realizado por Roman Loyola — Foto: Reprodução/Foundry

O Try Galaxy permite testar alguns recursos do Z Fold 5. Entre eles estão a FlexCam, modo que permite tirar fotos em ângulos variados, e o Painel Flex, que transforma o celular em um "mini laptop". Com ele, ao dobrar o celular, o aplicativo que está sendo usado fica na parte superior da tela, enquanto, na parte inferior, surge um painel com controles adicionais. Também é permitido ver mais do ecossistema da Samsung, como os aplicativos Samsung Health e QuickShare.

Após sua experiência com o Try Galaxy no iPhone, Roman Loyola disse que a demonstração é bem feita, mas não o convenceu a migrar para um dobrável. "Uso um iPhone desde o início e, embora a demonstração Try Galaxy da Samsung tenha sido bem feita, não estou mudando para o Android e não estou convencido de que preciso de um telefone dobrável, seja iOS ou Android", contou. Ele afirmou ainda que o tamanho muito grande do celular o incomodou.

Try Galaxy só pode ser usado no iPhone e requer uso com o Safari — Foto: Danilo Paulo/TechTudo

Como testar o Galaxy Z Flip 5 no iPhone?

Quem quiser realizar o mesmo experimento deve acessar o site Try Galaxy (https://br.trygalaxy.com/) e escanear o QR Code nos dois celulares da Apple nos quais deseja realizar o teste. Após a instalação do aplicativo, fixe-o na tela inicial de ambos os iPhones. Feito isso, será preciso abrir o app, ver o tutorial e inserir um código para reconhecer o outro iPhone. Pronto: a interface sairá do padrão do iOS para o sistema operacional Android 13, com a interface One UI 5.1.1.

Com informações de Samsung, 9to5Mac e MacWorld.

