iPhone salva família que viajou para assistir ao show da Taylor Swift; entenda

Um iPhone 14 foi crucial no resgate de duas pessoas que se perderam durante uma caminhada em uma floresta em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 30 de julho. Irina Fedorovskaya e seu filho, Egor Shesterikov, que são britânicos, estavam na cidade à passeio para assistir ao show de Taylor Swift , quando decidiram explorar uma floresta por perto e se perderam.

O recurso SOS de Emergência via satélite, que só está disponível nos modelos de iPhone 14, incluindo o iPhone 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max, é capaz de enviar uma mensagem de resgate com as coordenadas exatas de localização do usuário. Graças ao celular, os dois foram socorridos a tempo e conseguiram ir ao show da "Loirinha". A cantora, que atualmente está em turnê com a The Eras Tour, também vem ao Brasil em novembro. A seguir, veja mais detalhes do caso.

Mãe e filho se perdem em passeio e são salvos pelo iPhone 14 a tempo de ir ao show de Taylor Swift — Foto: Reprodução/ABC7

👉 Qual é o melhor jogo de terror em 3D? Opine no Fórum do TechTudo

Irina e Eros contaram ao portal de notícias norte-americano ABC que viajaram para o país apenas para assistir ao show da Taylor Swift. "É a única razão pela qual viemos", contou Eros. Eles chegaram à cidade poucos dias antes do evento, que aconteceu na quinta-feira. No domingo, quatro dias antes do concerto, mãe e filho decidiram fazer um passeio na Floresta Nacional de Los Angeles para conhecer uma cachoeira, mas acabaram confundindo o caminho e se perderam pouco depois do sol se pôr.

Eles não haviam levado comida e nem água e, para piorar, a região também não tinha sinal de telefone - algo que Irina só percebeu quando tentou entrar em contato com os serviços de emergência. Apesar disso, ela conseguiu usar o celular para enviar uma mensagem de socorro pelo recurso SOS de Emergência via satélite - função que foi anunciada pela Apple em outubro de 2022, pouco depois do lançamento do iPhone 14.

Mike Leum, que participou do salvamento de Irina e Eros, contou à ABC que, com a ajuda do iPhone 14, a equipe de emergência conseguiu encontrar e resgatar os dois em apenas duas horas. Ainda de acordo com ele, se não fosse o SOS de Emergência enviado pelo celular, os serviços de resgate poderiam levar dias até encontrar mãe e filho - o que poderia arruinar os planos dos dois de ir ao show de Taylor Swift.

iPhone salva mãe e filho que se perderam em floresta antes de show da Taylor Swift; eles foram resgatados a tempo e foram ao concerto — Foto: Getty Images

A cantora, que atualmente está em turnê com a "The Eras Tour", fará cinco shows no Brasil em novembro. Inicialmente, foram anunciadas três apresentações no país, no entanto, mais duas datas extras foram anunciadas após a alta procura por ingressos.

A "Loirinha" pousa em terras brasileiras para sua primeira apresentação no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro, e se despede com um show em São Paulo no dia 25 do mesmo mês. Desde o anúncio oficial, a venda de ingressos para o concerto, que custam de R$ 190 (meia-entrada) a R$ 2.250 no pacote VIP, já gerou memes e até brigas ferrenhas entre fãs e cambistas.

Com informações de ABC7

ASSISTA: sete fatos sobre o iPhone 14, o celular da Apple