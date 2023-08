IRPF 2023: consulta do 4º lote da restituição está disponível; saiba ver

A consulta ao 4º lote da restituição do Imposto de Renda 2023 foi liberada hoje (24) no site da Receita Federal. O penúltimo lote irá restituir R$ 7,5 bilhões a 6,1 milhões de pessoas, e contemplará os contribuintes prioritários e não prioritários que tenham entregado a declaração até o dia 29 de maio de 2023. O pagamento deste lote será realizado no dia 31 de agosto. Já o último e quinto lote possui previsão de pagamento no dia 29 de setembro, e será voltado para os contribuintes não prioritários. Vale lembrar que não há horário certo para que o pagamento seja feito. A seguir, o TechTudo te ensina como consultar se você vai receber a restituição no quarto lote.