Isabella - O Caso Nardoni: onde assistir ao documentário online

É possível assistir ao documentário Isabella - O Caso Nardoni na Netflix . Lançado nesta quinta-feira (17) e em primeiro lugar no Top 10 do streaming, o filme de true crime promete uma análise detalhada do assassinato brutal da menina Isabella Nardoni, com cinco anos de idade, em 2008. Ela foi atirada da janela do sexto andar pelo pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, no edifício London, em São Paulo.

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, o longa-metragem também traz entrevistas exclusivas com a mãe da vítima, Ana Carolina Oliveira, e os avós maternos. A produção contou com a análise de mais de seis mil páginas do processo, 118 horas de entrevistas e mais de cinco mil itens de arquivo fotográfico da mídia e do acervo da família. A seguir, saiba como assistir ao documentário sobre o caso de Isabella Nardoni e veja a repercussão entre o público nas redes sociais.

Isabella - O Caso Nardoni já está disponível na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Como assistir Isabella - O Caso Nardoni online?

Passo 1. Para acessar a Netflix, entre no site da plataforma de streaming na web (https://www.netflix.com/) e faça o login na sua conta ao clicar na opção "Entre". É possível realizar o mesmo procedimento no aplicativo para Android e iPhone (iOS);

Acessando a página de login da Netflix — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Vá até a barra de pesquisa no ícone da lupa, digite "Isabella - O Caso Nardoni" e aperte o botão "Enter" do teclado;

A barra de pesquisa da Netflix fica no ícone da lupa — Foto: Reprodução/Yasmin Altaras

Passo 3. Quando aparecer a imagem do documentário, clique nela e, em seguida, na opção "Assistir". Pronto, agora você já poderá conferir "Isabella - O Caso Nardoni".

O documentário Isabella: o Caso Nardoni já está disponível na Netflix — Foto: Reprodução/Yasmin Altaras

Repercussão entre o público

A repercussão inicial do projeto é positiva, tendo nota 6,4 no IMDb, no entanto, há apenas 16 avaliações por enquanto. Por outro lado, nas redes sociais da Netflix, diversos internautas dividem opiniões sobre o projeto, pois enquanto alguns afirmam o quanto reviver esse caso do documentário é difícil, outros alegam que a produção não foi totalmente imparcial na apresentação dos dados da investigação. Ganham destaque comentários como "Essa história me chocou tanto" e "Nunca esqueci essa menina".

Na época do ocorrido, o caso ganhou ampla cobertura da imprensa e comoveu o público por conta da brutalidade do crime. O pai da menina, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados por júri popular. Ele pegou mais de 30 anos de cadeia e ela, mais de 26. No entanto, Alexandre está em regime semiaberto na penitenciária de Tremembé, enquanto a madrasta termina de cumprir sua pena em regime aberto.

Para quem quiser entender ainda mais o caso, vale lembrar ainda da série Investigação Criminal, do Amazon Prime Video, lançada em 2018. O primeiro episódio da produção nacional é baseado no caso Isabella Nardoni. No capítulo, o crime é apresentado por meio da investigação de policiais, legistas e peritos e, ao longo de 45 minutos, perguntas como "quem matou?" e "como aconteceu?" ganham destaque em meio a grandes crimes que chocaram o país.

