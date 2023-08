Itaú fora do ar? Usuários apontam instabilidade no app do banco

📝 Como desativar pagamento por aproximação no cartão Itaú? Descubra no Fórum do TechTudo

O TechTudo entrou em contato com a empresa questionando o que estaria causando o problema. Em nota, o Itaú Unibanco informou que "está com instabilidade de origem interna em seus sistemas " e "pede desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente". A empresa também ressaltou que "está trabalhando com urgência para que os sistemas sejam restabelecidos o mais rapidamente possível".

No Google Trends, plataforma que monitora as buscas feitas no Google, termos como "aplicativo itau fora do ar", "itau fora do ar hoje", "aplicativo do itau fora do ar", "itau com problemas" e "app itau fora do ar hoje " tiveram aumento repentino na última hora.